地方 地方焦點

保護司長洪信旭南下關懷更生人　肯定台南觀護團隊助力重生

記者林東良／台南報導

法務部保護司司長洪信旭為強化全國司法保護推動效能，率隊南下台南地檢署進行業務評鑑與指導，他強調「司法的力量來自關懷」，柔性司法不只是制度延伸，更是協助更生人復歸社會的重要橋樑，期許觀護團隊持續秉持「以人為本」的理念，精進服務作為，展現司法的溫度。

▲洪信旭拜會鍾和憲檢察長，就柔性司法推動與保護政策交換意見。

洪信旭此行特別拜會台南地檢署檢察長鍾和憲，雙方就司法保護政策推動現況與未來方向深入交流。洪司長肯定台南地檢署積極整合地方資源，結合觀護人與司法保護志工力量，建立完善社會支援網路，實踐柔性司法精神；並感謝地檢署團隊對司法人權保障及社會安全維護的長期付出。

除行政訪視外，洪信旭也親自前往慰問更生人陳姓男子，參訪其在觀護人與更生保護會台南分會協助下開設的餐廳。陳男出監後努力創業自立，不僅改善家庭經濟，還提供工作機會給其他更生人，展現正向影響力。洪司長肯定他勇於翻轉人生、積極回饋社會的精神，並感謝觀護體系長期陪伴與支持，協助更多更生人重新找回尊嚴與希望。

▲保護司司長洪信旭南下台南地檢署，進行業務評鑑指導。

洪信旭指出，司法保護的核心在於修補社會裂痕、協助弱勢再出發。未來保護司將持續推動跨域合作與社會資源整合，強化保護支持體系，讓更生人「有信心、有能力重新出發」，同時也讓社會大眾感受到司法不僅是懲罰，更是一種理解與關懷的力量。

