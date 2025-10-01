基檢攜手社區手作1500顆月餅　中秋送暖弱勢街友

▲司法不再冰冷！基隆地檢署手作月餅傳愛到社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中秋佳節前夕，基隆地檢署今（1日）上午結合華山基金會、財團法人媒體識讀教育基金會及基隆區漁會，在漁會「食育廚房」烹飪教室舉辦「手作月餅送暖活動」。基隆市溫馨婦女會、基隆祖孫館、基隆市榮譽觀護人協進會及在地社區志工也共同參與，一同為社區注入節慶的暖意。

活動現場由柯宜汾檢察長率領劉韋宏主任檢察官與觀護人室同仁出席，並與社區夥伴及多位緩起訴多元處遇被告攜手製作，共同完成1,500顆中秋月餅，致贈給弱勢族群及街友，將溫情與祝福傳送至社區每個角落。

柯宜汾檢察長致詞表示，司法不應只是冰冷的制度，更能成為牽起人心的橋樑。除了感謝各界網絡夥伴的支持，她也期勉大家群策群力、勇於改變，用雙手製作月餅，把心意化為祝福，送給需要的人。這份付出，比任何禮物都更加珍貴。

柯檢察長也勉勵在場的緩起訴被告，跌倒不可怕，重要的是勇敢再站起來；今天親手做的每一顆月餅，都是重新出發的象徵，也是社會接納與信任的印記。只要秉持善念、努力不懈，未來定能迎向更美好的生活。

活動過程中，與會者分工完成備料、塑型、烘焙到包裝，場面充滿溫馨與笑聲，不僅展現社區支持的力量，也讓參與者在付出中看見自身潛力。活動結束後，由黃文正心理師引導回顧與分享，協助個案將正向經驗轉化為內在動力，深化活動意義。

基隆地檢署強調，未來將持續推動「柔性司法」，攜手民間團體與社區力量，將司法關懷化為具體行動，讓弱勢族群感受溫暖，並為緩起訴被告搭建重新出發的橋樑。讓中秋佳節不只是團圓的日子，更是一份共享的溫情。