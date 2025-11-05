普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

▲民眾期待領到普發1萬。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

普發1萬登記上路，有民眾想起日前在龍山寺外「用雙證件影印換1000元」的離譜事件，驚呼那些人恐怕慘了！事實上，普發1萬採本人帳號入帳，根本不是交出證件就能領，引發網友熱議，「這樣就能領10000元，早就天下大亂了」、「身分證、健保卡、帳戶要同一個才能過關」。

一名網友在臉書《爆料公社》表示，普發1萬「線上登記入帳」在今日開跑，讓他忽然想起有不肖分子在龍山寺外擺攤，民眾拿出雙證件給影印就可領1000元的新聞，對此原PO傻眼直呼，「前幾天1000元賣個資的朋友慘了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少搞不清楚狀況的網友也附和，「1萬變1000元還真的是X腦，不知道第一時間去搶登記還有沒有救」、「花9000塊買一個經驗，很便宜」、「去健保局重辦健保卡應該還有救」。

其他網友則搖頭解釋，「能入本人帳號...是有什麼用」、「帳戶名也要一樣啊」、「帳戶要跟雙證件都同一人吧」、「我笑了，這樣就能領10000元，早就天下大亂了」、「身分證、健保卡、帳戶要同一個才能過關，如果連提款卡都賣了...就慘了」、「金融機構帳號戶名也要本人，你沒他的提款卡也領不到錢」、「不是本人帳戶也領不了吧」。

對此，民進黨立委吳沛憶表示，在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去收集長輩的個資，若是要做借名、借人頭，從事不法行為，非常的可惡。

吳沛憶也指出，萬華分局表示，本案○民夥同3、4名男子於街頭蒐集個人資料，行為可疑，本分局已於今日將依《個人資料保護法》第41及47條規定，通知○民等相關人到案說明並釐清有無涉及不法。

關於「線上登記入帳」部分，民眾要輸入3項個資才行，依序為「身分證統一編號或居留證統一證號」、「金融機構（含郵局）代號及帳號」、「發放對象健保卡號」。

▼民眾在龍山寺外看到疑似買賣個資的攤位。（圖／原PO授權引用）