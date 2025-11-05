　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬「一票人不選擇上網登記」　原因曝光：真的會怕

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲一票網友坦言，就怕點錯登記網址被詐騙1萬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

普發1萬開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」的民眾在今（5日）能搶先登記，務必認明網址為「10000.gov.tw」並輸入相關資料即可。不過一票網友坦言，看見要輸入個資的頁面都心驚膽跳，寧願ATM或跑一趟郵局領現。對此，財政部強調，勿點可疑連結或提供資料，以免1萬還沒拿到就先被騙走。

不少網友在Threads上分享普發1萬的登記資訊，從5日到9日是採尾數分流方式，首波為身分證、居留證尾數「0、1」的民眾，10日起開放不分流登記，款項最快可在11、12日開始陸續入帳，最後再三提醒「避免被詐騙！認清登記網址：10000.gov.tw」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下一票網友怕爆直呼，「這網站是對的嗎？笑死...我真的會怕」、「詐騙氾濫到任何要個資的網址都讓我害怕」、「詐騙很多！小心1萬變成別人的喔」、「怕被騙的我，寧願選擇等郵局領取」、「怕被騙，還是等17日直接去ATM領」、「這網址是真的假的啊？被騙怕了」。

事實上，警政署不斷提醒防詐四不原則，包括「不點擊」非官方網址；「不填輸」信用卡資料及驗證碼；「不寄送」存摺、提款卡及密碼；以及「不轉傳」不明連結或簡訊，一旦遇到可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件發生。

財政部也公布「9大防詐騙QA」，注意「普發1萬」不需要預繳保證金或是手續費，登記官網網址為https://10000.gov.tw，也不會有政府機關致電，只要發現有異狀，隨時可撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

＊＊「9大詐騙QA一次看」＊＊

Q1：接到以「政府」為名發送電子郵件或以LINE、FACEBOOK(臉書)或其他通訊軟體發送簡訊，通知登錄普發現金的系統，應如何處理？

A1：若有疑義請撥打165反詐騙電話查證，假的網址中，多半會使用「gov.tw」作結尾，例如：「ksigov.tw」、「gv.tw」誤導民眾以為這是真的政府網站，但正確的政府網站結尾應為「.gov.tw」，一個小小的點可說是天差地遠。

如不慎點入非官方之不明網頁，務必立刻關閉該網頁，不再做其他點擊動作；如曾在不明網頁輸入個人資料、信用卡或銀行帳戶資訊，請立即聯繫銀行確認是否有不明交易，如有必要應立即辦理停卡、換卡或帳戶止付等作業。

▲▼ 。（圖／財政部）

Q2：領取普發現金1萬元，要預繳保證金或手續費？

A2：民眾無須繳交任何保證金或手續費。

詐欺集團經常利用簡訊、電子郵件或社群媒體等媒介，以通知中獎、領取補助或退稅為由，要求民眾先繳納保證金或手續費，類似的通知極有可能是詐欺集團陷阱。

Q3：遇到公家機關的人員或接到公家機關來電，說要協助領取普發金？

A3：可自行上網搜尋該公務機關的電話，亦可撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

千萬不要撥打對方提供的電話號碼，或用回撥電話的方式進行查證。查證之前，不要將任何個人資訊、證件、金融帳戶、提款卡、印章、現金提供給對方，也不要依照對方的指示行動。

Q4：遇到檢調單位人員說我的帳戶有問題，無法領取普發現金，或說我盜領、誤領別人1萬元怎麼辦？

A4：立刻撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。如果對方以「偵查不公開」為由，要您不可撥打165、110或告訴別人，極有可能是遇到了詐欺集團。

Q5：領取普發1萬元需要操作ATM或網路銀行？

A5：不用。任何公務員或銀行人員都不會用電話要求您操作網路銀行或ATM輸入資料。詐欺集團常用輸入編號或確認資料等藉口，讓您在轉帳的畫面輸入數字，只要對方要求您依照指示操作ATM或網路銀行，請務必要提高警覺，並立即撥打165或110報警。

Q6：要如何協助親朋好友避免受騙上當？

首要之務為查證，請告訴親朋好友，收到普發現金相關訊息或來電，一定要先撥打165或110查證。

針對家中長者，可提醒勿隨意點開簡訊所附短網頁連結，對於不明來訪者應提高警覺，更不可任意出示或交付銀行存摺、印章等個人資料。平時亦可多傳送政府官方網頁所製作之普發現金程序懶人包或簡單易懂宣傳影片供長輩參考。

Q7：政府是否鼓勵民眾用這筆錢參加投資？

A7：發放1萬元現金，目的在於減輕國人因全球經濟變局所受影響，協助民生支出與國內經濟穩定，政府並未鼓勵民眾進行任何投資計畫。但詐騙集團多以「高報酬、零風險、快速獲利」為號召，若遇可疑投資邀約，請撥打165反詐騙專線查證。

Q8：普發現金疑似遭冒領怎麼辦？

A8：請民眾前往鄰近派出所報案（ 須當面受理，無法接受110電話報），民眾取得警方受理案件證明單後，致電1988並提供證明單號。

Q9：「https://pro.10000.gov.tw」是詐騙網頁嗎？

A9：不是，本次普發現金分別建置普發現金登記網站（https://10000.gov.tw）及宣導網站（https://pro.10000.gov.tw），避免民眾上網登記領取時造成網路壅塞，達到分流目的。兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為普發現金官網。兩個網址結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，請安心使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

綠委質疑中正紀念堂「緬懷獨裁者」　提議關閉堂體大門

準鳳凰颱風3路徑都將影響台灣　周末北轉角度是關鍵

王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

「公視董監事名單」延宕近1年　文化部長李遠：人選只差1、2位

普發1萬「一票人不選擇上網登記」　原因曝光：真的會怕

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

綠委質疑中正紀念堂「緬懷獨裁者」　提議關閉堂體大門

準鳳凰颱風3路徑都將影響台灣　周末北轉角度是關鍵

王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

「公視董監事名單」延宕近1年　文化部長李遠：人選只差1、2位

普發1萬「一票人不選擇上網登記」　原因曝光：真的會怕

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

100%同意還拖2年！　內行揭都更最大黑洞：比蓋樓還慢

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

生活熱門新聞

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

康橋帶學生爬合歡山　違法搭帳篷被罰

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

準鳳凰「可能非常接近台灣」　變天時間曝

鳳凰估今生成可能達強颱　最靠近時間曝

花5萬6買寵物電動車不能上路！業者：有講

更多熱門

相關新聞

普發一萬怎麼用？　蔣萬安：回家問「老闆」

普發一萬怎麼用？　蔣萬安：回家問「老闆」

「普發現金1萬」「線上登記入帳」方式將於今（5日）上線，「普發現金1萬」﻿一直到明年4月30日都能開放登記，最快11月11日入帳。台北市長蔣萬安上午受訪時回應，錢的事情都是老闆（老婆）處理，要回去問她。

瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

提款遇警護鈔 警陪跑旗山只為守住這百萬

提款遇警護鈔 警陪跑旗山只為守住這百萬

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

許淑華：研議優惠吸引普發1萬觀光客源

許淑華：研議優惠吸引普發1萬觀光客源

關鍵字：

ATM郵局領現普發1萬防詐10000.gov.tw尾數分流165反詐騙

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面