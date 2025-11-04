　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

▲花壇清潔隊被丟滿垃圾。（圖／民眾提供）

▲花壇清潔隊被丟滿垃圾，清潔隊人員加班連夜清運。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉清潔隊近日因進行廣場地坪整修工程，暫時調整民眾倒垃圾的開放時間，沒想到許多民眾無視公告，直接將垃圾丟進隊部，甚至越過伸縮門堆成一座「垃圾山」，現場慘不忍睹。鄉公所緊急呼籲民眾發揮公德心，同時加派清潔人員連夜清理，避免環境惡化。

花壇鄉清潔隊原本24小時開放隊部讓民眾倒垃圾，但因即日起至12月24日進行廣場地坪整修工程，鄉公所特別公告，限縮開放時間為每星期一至星期六的上午6點至晚上7點，其餘時段暫不開放。

▲花壇清潔隊被丟滿垃圾。（圖／民眾提供）

▲花壇清潔隊被丟滿垃圾。（圖／民眾提供）

儘管公告清楚標明，仍有不少民眾視若無睹。從1日深夜開始，就有人直接把垃圾丟在清潔隊電動伸縮門外，2日情況更是失控，垃圾不僅堆滿門外，甚至有人直接將垃圾丟進隊部內，垃圾堆高度一度接近伸縮門頂端，幾乎將大門「淹沒」，形成驚人的垃圾山景象。

現場不少民眾看到這幅景象直搖頭，「真的看不下去了，公告寫得清清楚楚，為什麼就不能配合一下」、「鄉公所已經多次宣導，還是有人不遵守規定」，「隨意亂丟垃圾，不僅影響環境整潔，也讓清潔隊員負擔加重」。

花壇鄉公所對此表示，清潔隊部平時全天候開放，僅春節期間休停，這次因工程需要才限縮時間，並已透過多種管道加強宣導。對於民眾無視規定亂丟垃圾，公所除呼籲民眾發揮公德心，也強調此行為已可能違反《廢棄物清理法》，可依法開罰。

為避免垃圾堆積問題惡化，清潔隊連夜動員隊員緊急清運，希望儘快恢復環境整潔。公所也提醒民眾，施工期間請務必配合開放時間，勿再隨意棄置垃圾，共同維護整潔的居住環境。

▲花壇清潔隊被丟滿垃圾。（圖／民眾提供）

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

