佛州迪士尼一個月連4死！　女遊客倒飯店內「傷勢過重」身亡

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園發生一個月內第4起死亡事件，一名40多歲女遊客2日凌晨在園區內流行世紀度假村（Pop Century Resort）被發現失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。

《每日郵報》報導，橘郡警方證實，這名女遊客因傷勢過重，送醫後宣告死亡，事發現場並無犯罪跡象。這已是佛州迪士尼一個月來第4起遊客死亡事件，使得號稱「地球上最快樂的地方」的迪士尼籠罩在陰霾中。

回顧近期死亡事件，31歲迪士尼鐵粉艾奎茲（Summer Equitz）10月14日在當代度假飯店（Disney's Contemporary Resort）墜樓身亡，法醫判定死因為多重鈍傷。她去年才在此度蜜月，懷胎10月後卻未告知家人便獨自從伊利諾州飛到迪士尼選擇輕生。

一周後的10月21日，一名60歲男性遊客在荒野堡壘度假村及露營地（Disney's Fort Wilderness Resort & Campground）突發疾病身亡，妻子發現時他已沒有反應，醫療報告顯示他患有高血壓及末期肝病。

接著在10月23日，28歲美式足球裁判柯恩（Matthew Cohn）同樣在當代度假飯店結束生命，據報從陽台墜落。有住客透露，飯店工作人員當時曾敲門提醒房客「從陽台窗戶往外看」，現場拉起封鎖線。

統計顯示，奧蘭多迪士尼自1971年開幕至今，已有69人在園區內死亡。園方至今未對上述4起事件發表回應。

