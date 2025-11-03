　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

▲檢察官前往烏日火場現場勘驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲烏日發生恐怖縱火案，釀2人死亡，今天下午檢察官前往現場勘驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市烏日區五光路今日凌晨發生駭人聽聞的縱火命案，64歲許姓男子疑似不滿與過往鄰居、林姓民眾之間的糾紛，疑先開車撞進鄰居家後縱火，導致屋內一對母女重傷不治。據悉，許男與妻子同住，許妻凌晨發現身旁的丈夫不見蹤影，焦急地與女兒分頭尋找，未料卻發現許男在車內拿著罐裝瓦斯大喊不想活。警方獲報後，趕往現場將人逮捕，檢方稍早也前往火場勘驗以及醫院相驗，全案正依殺人、公共危險等罪嫌偵辦中。

據悉，許男從事中古車買賣，與妻子育有1女，但夫妻與女兒不同住。今天凌晨，許妻發現丈夫失蹤，趕緊聯繫住在附近的女兒去找爸爸，許姓女兒則在環中東路附近發現爸爸車輛，並在車內發現許男手持瓦斯罐大喊不想活了，趕緊報案。

▲縱火犯,許男,烏日。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方逮捕到縱火犯許姓男子，許男與死者有糾紛，疑因此埋下殺機。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方調查，許男過去曾向林家承租房屋，期間因涉嫌偷林家少女的內衣褲及其他騷擾行為，遭對方提告。在與林家有嫌隙之後，許男與妻子搬離烏日租屋處，改到環中東路一帶租房，許男一家雖已搬離，但仍心有怨恨。

今日凌晨，許男駕駛自小客車前往距離租屋處不到1公里的前房東住處，隨即開車衝撞林家三合院，車身卡住鐵捲門，堵死出入口，房子隨後也起火燃燒。消防人員獲報後趕往現場，將在屋內已無生命跡象的林姓母女送醫後，但2人都因傷勢過重先後宣告不治。檢察官於今日下午前往現場勘驗，後續前往亞大附醫以及中山醫院進行死者相驗，全案由檢察官指揮偵辦，後續朝殺人及公共危險罪嫌移送偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國道重大車禍　8車追撞！女當場斷氣
黃子鵬今年自由市場最大咖！行使FA轉隊費破千萬
最帥武僧心臟被爆挖給李連杰！他62歲回春…泳池裸上身拍片自清
台鐵奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」當場慘死
才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」
快訊／台中母女睡夢中被燒死　變態男控女房東賣「無良保險」
快訊／黃子鵬本季行使FA第一人！樂天球團證實已獲通知送件
妻驚醒「尪不見」！竟是衝出門縱火...前房東母女慘雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

倒車誤踩油門！男「連撞4重機又撞燈桿」　現場畫面曝光

台鐵南靖段奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」　當場慘死

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和：不要增加法院負擔

快訊／變態男燒死母女拒認縱火　控女房東賣「無良保險」吃人夠夠

才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」　急送台大開刀

快訊／信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

倒車誤踩油門！男「連撞4重機又撞燈桿」　現場畫面曝光

台鐵南靖段奪命意外！男闖軌道遭「兩列車連撞」　當場慘死

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和：不要增加法院負擔

快訊／變態男燒死母女拒認縱火　控女房東賣「無良保險」吃人夠夠

才說要退休！最高法院法官周盈文突「腦出血昏倒」　急送台大開刀

快訊／信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

快訊／國道五楊高架8車2次連環撞　女駕駛下車被撞無生命跡象

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

《原子少年2》3帥登國際影視展！　赴東京驚呆外媒：So handsome

北市信義都更！緊鄰101、大巨蛋　

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

社會熱門新聞

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

鏟子超人變恐怖情人！挾持前女友拒捕獨自墜樓亡

快訊／台中工人大樓安裝冷氣　失足墜落當場慘死

高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

曾月入百萬！100分陸配雞來台　釀溺殺2幼女悲劇

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

26歲台大醫畢業生　車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

即／北市男突倒臥人行道　警到場已死亡

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

婦撿浪貓闖斑馬線遭2機車撞飛亡　兒全程目睹

更多熱門

相關新聞

高低坐向現價差　梧棲新案單價下探21萬

高低坐向現價差　梧棲新案單價下探21萬

海線房價紊亂，近期梧棲區新案「協勝港心」首波揭露7筆實登，其中一戶2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，引起討論，不過內行指出，該戶位於2樓又是大坪數4房物件，高低價差加上建商讓利，才會出現低價價差策略。

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

「2025產博會」　台中世貿湧人潮

「2025產博會」　台中世貿湧人潮

變態房客燒死母女　「邊脫手套」令血離去畫面曝

變態房客燒死母女　「邊脫手套」令血離去畫面曝

退役上尉挾持前任喊一起死　墜樓前「推開她」

退役上尉挾持前任喊一起死　墜樓前「推開她」

關鍵字：

烏日縱火台中死亡

讀者迴響

熱門新聞

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面