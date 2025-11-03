妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

▲烏日發生恐怖縱火案，釀2人死亡，今天下午檢察官前往現場勘驗。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市烏日區五光路今日凌晨發生駭人聽聞的縱火命案，64歲許姓男子疑似不滿與過往鄰居、林姓民眾之間的糾紛，疑先開車撞進鄰居家後縱火，導致屋內一對母女重傷不治。據悉，許男與妻子同住，許妻凌晨發現身旁的丈夫不見蹤影，焦急地與女兒分頭尋找，未料卻發現許男在車內拿著罐裝瓦斯大喊不想活。警方獲報後，趕往現場將人逮捕，檢方稍早也前往火場勘驗以及醫院相驗，全案正依殺人、公共危險等罪嫌偵辦中。

據悉，許男從事中古車買賣，與妻子育有1女，但夫妻與女兒不同住。今天凌晨，許妻發現丈夫失蹤，趕緊聯繫住在附近的女兒去找爸爸，許姓女兒則在環中東路附近發現爸爸車輛，並在車內發現許男手持瓦斯罐大喊不想活了，趕緊報案。

▲警方逮捕到縱火犯許姓男子，許男與死者有糾紛，疑因此埋下殺機。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方調查，許男過去曾向林家承租房屋，期間因涉嫌偷林家少女的內衣褲及其他騷擾行為，遭對方提告。在與林家有嫌隙之後，許男與妻子搬離烏日租屋處，改到環中東路一帶租房，許男一家雖已搬離，但仍心有怨恨。

今日凌晨，許男駕駛自小客車前往距離租屋處不到1公里的前房東住處，隨即開車衝撞林家三合院，車身卡住鐵捲門，堵死出入口，房子隨後也起火燃燒。消防人員獲報後趕往現場，將在屋內已無生命跡象的林姓母女送醫後，但2人都因傷勢過重先後宣告不治。檢察官於今日下午前往現場勘驗，後續前往亞大附醫以及中山醫院進行死者相驗，全案由檢察官指揮偵辦，後續朝殺人及公共危險罪嫌移送偵辦。