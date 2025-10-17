迪士尼鐵粉！31歲女疑「園區內輕生」　宣布懷孕10月後陳屍飯店

▲ 艾奎茲和達尼洛維奇的蜜月旅行也在迪士尼度過。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園驚傳悲劇，31歲迪士尼狂粉艾奎茲（Summer Equitz）日前被發現陳屍於迪士尼當代度假飯店（Disney's Contemporary Resort），死因為「多處鈍器撞擊傷」，警方初步研判她死於輕生，詳細案情仍在調查。

根據《紐約郵報》，這間飯店位於奧蘭多迪士尼神奇王國（Magic Kingdom）園區附近，艾奎茲的遺體約於14日晚間6時40分被其他房客發現，緊急救援人員隨即趕抵現場，在飯店露台搭起白色帳篷進行處理，飯店外有多輛警車。

此前Reddit上一則已刪除的尋人文寫道，艾奎茲從伊利諾州內帕維爾（Naperville）的家中飛往奧蘭多迪士尼，但「沒有告知任何人」。

起初有傳言稱一名遊客遭迪士尼單軌列車撞上，這條軌道穿過酒店中心，通往神奇王國和其他飯店。但橘郡警長辦公室澄清，她並非被單軌電車撞擊，「這是錯誤資訊」，「這顯然是一起自殺事件」。

艾奎茲2024年12月曾開心宣布懷孕消息，當時在臉書PO出超音波照片慶祝，且發文的2個月前才和丈夫達尼洛維奇（Nico Danilovich）在迪士尼度蜜月，但此後不曾再分享任何懷孕或婚姻近況。

熱愛迪士尼的艾奎茲曾透露她最喜歡的演出是《美女與野獸》，夢想扮演女主角貝兒，還曾上傳在加州迪士尼樂園與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）的合照，笑得十分開心。

