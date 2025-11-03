俊帥上尉退役難過情關！挾持前任喊一起死　墜樓前瞬間「推開她」

▲蘇男持刀狹持陳姓前女友，與警方對峙1小時後，將陳女推開獨自墜樓亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重區2日晚間，一名35歲蘇姓飲料店老闆不滿23歲陳姓前女友提分手，竟持刀攻擊陳女姊姊後，再挾持陳女跑到大樓頂樓，與警方對峙1小時後，蘇男將陳女推開獨自墜樓亡。據了解，陳女因不滿對方長期言語暴力提分手，但蘇男多次挽回失敗，最終走上絕路。

蘇男曾是少尉輔導長，退役後自己開了一家飲料店，陳女本職在百貨公司當樓管，與蘇男認識交往後，在他的飲料店內一同加盟開了雞蛋糕店，但兩人年紀相差一輪，不僅生活習慣與觀念上有摩擦，蘇男還有言語暴力的問題，忍受1年多後陳女在上個月向對方提出分手。

但蘇男不甘就此結束，仍經常在雞蛋糕擺攤時經常找陳女聊天，或是帶著媽媽到對方百貨公司找人，發動親情攻勢，但陳女毫無復合念頭，直接斷聯，蘇男則是遲遲走不出來。

警方調查發現，蘇男昨晚犯案前獨自一人在北市松江路閒晃，蘇母打電話關心也未察覺有異，沒想到8時許就埋伏攻擊陳姓姊妹倆，姊姊頭頸遭砍傷後，蘇男拿刀抵住陳女脖子挾持走進大樓內，姊姊則忍痛走到附近警局求救。

▲蘇男犯案用水果刀。



挾持過程中，蘇男喝令陳女交出電梯磁扣遭拒，便一把搶過對方包包，一陣翻找下找到磁扣，直接搭電梯到大樓頂樓，並撂狠話稱「若堅持分手，我們就同歸於盡。」

趕到頂樓的員警拿著盾牌，與蘇男對峙，喊話有什麼要求他們盡量幫，但蘇男不理睬，繼續拿刀抵住陳女頸部，退到水塔角落處，眾人見狀趕緊往後退到樓梯口，邊喊著要他停下，期間僵持近1小時後，蘇男突然把陳女推向警方，下秒便獨自墜樓。

樓下守候的員警立刻撥打119，惟當時蘇男已失去呼吸心跳，送往三重醫院搶救後仍宣告不治，至於被攻擊的陳姓姊妹倆送往馬偕醫院治療後，已無生命危險。全案依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995