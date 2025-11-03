　
社會 社會焦點 保障人權

俊帥上尉退役難過情關！挾持前任喊一起死　墜樓前瞬間「推開她」

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇男持刀狹持陳姓前女友，與警方對峙1小時後，將陳女推開獨自墜樓亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重區2日晚間，一名35歲蘇姓飲料店老闆不滿23歲陳姓前女友提分手，竟持刀攻擊陳女姊姊後，再挾持陳女跑到大樓頂樓，與警方對峙1小時後，蘇男將陳女推開獨自墜樓亡。據了解，陳女因不滿對方長期言語暴力提分手，但蘇男多次挽回失敗，最終走上絕路。

蘇男曾是少尉輔導長，退役後自己開了一家飲料店，陳女本職在百貨公司當樓管，與蘇男認識交往後，在他的飲料店內一同加盟開了雞蛋糕店，但兩人年紀相差一輪，不僅生活習慣與觀念上有摩擦，蘇男還有言語暴力的問題，忍受1年多後陳女在上個月向對方提出分手。

但蘇男不甘就此結束，仍經常在雞蛋糕擺攤時經常找陳女聊天，或是帶著媽媽到對方百貨公司找人，發動親情攻勢，但陳女毫無復合念頭，直接斷聯，蘇男則是遲遲走不出來。

警方調查發現，蘇男昨晚犯案前獨自一人在北市松江路閒晃，蘇母打電話關心也未察覺有異，沒想到8時許就埋伏攻擊陳姓姊妹倆，姊姊頭頸遭砍傷後，蘇男拿刀抵住陳女脖子挾持走進大樓內，姊姊則忍痛走到附近警局求救。

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇男犯案用水果刀。

挾持過程中，蘇男喝令陳女交出電梯磁扣遭拒，便一把搶過對方包包，一陣翻找下找到磁扣，直接搭電梯到大樓頂樓，並撂狠話稱「若堅持分手，我們就同歸於盡。」

趕到頂樓的員警拿著盾牌，與蘇男對峙，喊話有什麼要求他們盡量幫，但蘇男不理睬，繼續拿刀抵住陳女頸部，退到水塔角落處，眾人見狀趕緊往後退到樓梯口，邊喊著要他停下，期間僵持近1小時後，蘇男突然把陳女推向警方，下秒便獨自墜樓。

樓下守候的員警立刻撥打119，惟當時蘇男已失去呼吸心跳，送往三重醫院搶救後仍宣告不治，至於被攻擊的陳姓姊妹倆送往馬偕醫院治療後，已無生命危險。全案依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

嘉義23歲母駕車衝撞電桿　2歲女「頸椎骨折」亡

嘉義縣中埔鄉裕民村嘉139線7公里處2日上午發生一起死亡車禍，23歲賴姓女子開車載著2歲女兒與23歲徐姓男友，不明原因自撞路邊電線桿，其中女兒頸椎骨折，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，檢方預計4日進行電腦斷層掃描與抽血檢驗毒藥物。

鏟子超人變恐怖情人！挾持前女友拒捕獨自墜樓亡

台中租客惡行一籮筐！　剪斷監視器縱火害命

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

即／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

