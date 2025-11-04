　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三重長元抽水站旁驚傳女浮屍！　面部身體已腐爛

▲▼ 新北三重區的淡水河畔旁驚見一具女性浮屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北三重區的淡水河畔旁驚見一具女性浮屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重區長元抽水站附近今(4日)下午1時21分驚傳有浮屍！有民眾路過發現在旁邊的淡水河面上有人載浮載沉，立刻報警，消防人員獲報到場將該具女性遺體打撈上岸，且面部、身體已明顯腐爛，從其身上證件發現身分為56歲葉姓女子，初步排除外力介入，後續將通知家屬說明釐清案情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

11/02 全台詐欺最新數據





