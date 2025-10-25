　
國際

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

▲▼ 美國佛州奧蘭多迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 奧蘭多迪士尼接連傳出遊客身亡。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園近期接連發生死亡事件，10天內已有3人在園區內喪命。橘郡法醫辦公室證實，最新一起事件發生在迪士尼神奇王國（Magic Kingdom）園區附近的當代度假飯店（Disney's Contemporary Resort），一名男子在飯店內身亡。

根據《紐約郵報》，當局目前未公布男子死因或確切死亡時間，但23日有房客從窗戶拍攝的TikTok影片顯示，飯店中庭拉起封鎖線，現場還有警察和急救人員。其他住客則透露，工作人員曾來敲門提醒他們，不要從陽台窗戶往外看。

一名房客則在Facebook發文寫道，「大樓後面出事了，事發現場有封鎖線圍繞著噴水池，不知道是有人跳樓還是意外摔死，但確實發生了什麼事。他們在每扇窗戶都安排一名員工擋住，不讓人看到後面。」

這是該飯店近期第二起死亡事件，31歲迪士尼鐵粉艾奎茲（Summer Equitz）上周在此墜樓輕生。她去年才和丈夫達尼洛維奇（Nico Danilovich）結婚，10月在迪士尼度蜜月，2個月後宣布懷孕，懷胎10月後卻選擇結束生命，目前不清楚她是否已經生產。

此外，21日還有一名60多歲男子在迪士尼荒野堡壘度假村及露營地（Disney's Fort Wilderness Resort & Campground）突然倒下，送醫宣告不治，橘郡警長辦公室稱此案並無犯罪跡象。

當代度假飯店每晚房價逾1000美元（新台幣約3萬），是迪士尼世界園區內25家飯店中最具代表性的一間，有單軌列車直接穿越飯店大廳，連接神奇王國和其他飯店，近年卻頻傳遊客輕生事件。

據稱2023年7月也有一名男子在此結束生命。當時有住客發文描述，「今天早上保全不讓我們走5樓的橋到當代飯店」，警方後來證實這起事件。

播客節目「Disney Dish」主持人希爾（Jim Hill）曾提到這個「奇怪現象」，稱有些重度憂鬱患者會前往迪士尼，刻意預訂當代度假飯店14樓房間，享受最後的快樂時光後墜樓輕生。

►迪士尼鐵粉！31歲女疑「園區內輕生」　宣布懷孕10月後陳屍飯店

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

關鍵字：

迪士尼美國死亡事件佛州新聞

