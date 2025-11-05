哈利剉咧等！恐被威廉拔爵位「成下個安德魯」　關鍵原因曝

▲ 哈利與梅根仍享有薩塞克斯公爵與公爵夫人封號。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國王室內部消息透露，哈利王子恐怕步上叔叔安德魯王子的後塵，面臨爵位被剝奪的危機。隨著英國國會議員馬斯克爾（Rachael Maskell）重新提出《頭銜剝奪法案》（Removal of Titles Bill），王室知情人士警告，哈利可能成為下一個失去王室頭銜的成員。

Page Six報導，《頭銜剝奪法案》若通過將賦予英王查爾斯三世及繼承人威廉王子撤銷王室成員世襲頭銜的法律權力，一名知情人士表示，「一旦他們通過這些法案，如果哈利王子成為下一個，我不會感到驚訝。」

這名人士坦言，「威廉若這麼做，我不會感到意外。他不是個報復心很強的人，但他覺得很失望。被親近的人背叛時，事情往往會變得更難。」

這對兄弟失和已逾2年，威廉對哈利2023年發表的回憶錄《備胎》（Spare）深感憤怒。哈利在書中指控威廉曾對他施暴，更爆料凱特王妃涉及種族歧視言論等內幕。王室作家維克斯（Hugo Vickers）更預測，威廉未來登基時可能不會邀請哈利參與加冕儀式。

相關討論源於65歲的安德魯王子上周正式被剝奪頭銜，他因捲入美國「淫魔富商」艾普斯坦性醜聞，被查爾斯下令從《貴族名錄》（Peerage Roll）中除名，儘管2022年與提出指控的原告朱弗里（Virginia Giuffre）庭外和解，始終未能擺脫醜聞陰霾。

哈利與妻子梅根享有薩塞克斯公爵與公爵夫人封號，2020年退出王室時已同意不再使用「殿下」（HRH）頭銜。王室內部人士更直言，面對可能的法律變革，「哈利一定很怕。」