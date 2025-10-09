英王室三娃「超嚴格家規」禁用手機！　威廉王子親揭原因

▲威廉王子和凱特王妃育有3名子女：喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子，都不能用手機。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）近日參與加拿大資深演員尤金李維（Eugene Levy）的旅行節目《尤金李維的宅老爹旅行》（The Reluctant Traveler）。在訪談中，他罕見提起與弟弟哈利王子（Prince Harry）童年時面臨的王室壓力，他竭力保護長子喬治（Prince George），免於受到相同的困境。此外，他也分享育兒經，透露家中的「鐵律」──禁止孩子用手機。

威廉在節目中與李維同遊蘇格蘭高地，暢談父子傳承與家庭價值。當李維問到12歲的喬治未來成為國王的「大問題」時，威廉沉思後表示，自己最想做的，是為孩子們打造一個更值得驕傲的世界。他說：「我希望能創造一個讓兒子以我們的作為為榮的世界，一個能真正讓人們過得更好的地方。」

▲威廉嚴格禁止3名子女用手機。（翻攝princeandprincessofwales IG）

他接著說：「但我也希望，我們不會再回到我和哈利成長時那些不好的慣例。我會盡全力確保這種事不再發生。」這是威廉既2020年哈利退出英國王室後，罕見提起哈利。這番話也被解讀，威廉指的是童年面對媒體追逐、父母婚變、王室的嚴格規範等，讓他深感壓力，因此避免那些事不會發生在下一代身上。

威廉與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女──喬治、10歲的夏綠蒂公主（Prince Charlotte）、7歲的路易王子（Prince Louis）。威廉在節目中強調，自己更看重家庭的溫暖與穩定，而不是頭銜或職責。他說：「我父母在我8歲時離婚，那段時間很短暫，但我記得，母親一直努力讓我們過得像一般家庭。」他認為，從父母的錯誤中學習，是身為父母的重要課題，「我們都會努力不重蹈覆轍，只希望能給孩子最好的成長環境。」

威廉也透露，3個孩子都不能有手機，他說：「我們非常嚴格，沒有任何一支手機。」並笑說：「家人坐下來聊天很重要。」他相信，這樣能避免孩子沉迷於螢幕，也讓家庭關係更緊密。3個孩子們的休閒幾乎都是戶外活動，例如足球、曲棍球、芭蕾、彈跳床，笑曝：「有時夏綠蒂還會把路易推下去呢！」



