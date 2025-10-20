安德魯王子放棄頭銜！作家：英王室大清洗「下個目標哈利梅根」

▲安德魯王子17日正式放棄象徵地位的「約克公爵」（Duke of York）等多項皇室頭銜。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國王室安德魯王子（Prince Andrew）深陷性醜聞多年，他在17日透過聲明宣布，正式放棄象徵地位的「約克公爵」（Duke of York）等多項皇室頭銜。GB News專欄作家李科恩（Lee Cohen）撰文稱，這是王室大清洗的開始，下一個對象瞄準的就是哈利王子及他的妻子梅根。

安德魯王子曾是皇室核心人物，卻因與美國「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的交情，聲譽一落千丈。白金漢宮證實，安德魯王子是在徵詢查爾斯國王與威廉王子意見後做出相關決定，不僅放棄象徵地位的公爵頭銜，也不再享有維多利亞騎士大十字勳章等榮銜，退出公眾生活後的皇室角色更形黯淡。

李科恩在專欄中直言，安德魯王子放棄頭銜雖屬自願行為，但實為在王室施壓下的被迫選擇。他指出，這項決定切斷「有毒的聯繫」，符合國王精簡王室的願景，安德魯仍保留王子身分及王位繼承順序，僅能透過國會立法才可完全剝奪。

李科恩推測，英國王室的下一個目標對象就是哈利和梅根，兩人自2020年拋下英國王室、移居好萊塢後的種種行為，包括歐普拉專訪抹黑王室、與Netflix合作兜售半真半假內容，都構成對王室的背叛。

▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）