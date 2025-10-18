昔日王子今斷尾！安德魯放棄皇室頭銜　陷「淫魔富商」醜聞多年

▲英國安德魯王子放棄多項王室頭銜。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

深陷性醜聞多年的安德魯王子（Prince Andrew）17日透過聲明宣布，正式放棄象徵地位的「約克公爵」（Duke of York）等多項皇室頭銜，並退出象徵英國最高榮譽的「嘉德騎士團」（Order of the Garter）。儘管他仍保留王子身分，但等同於徹底淡出皇室體系，再無公開職務。

根據BBC報導，安德魯在聲明中坦承，自己多年來纏訟不休，已對「國王陛下（His Majesty）與皇室工作造成干擾」，因此決定在與查爾斯國王（King Charles III）和家族討論後，進一步退場。他強調，「我仍堅決否認對我提出的所有指控，但我選擇一如既往地將家庭與國家的利益擺在首位。」

英國白金漢宮也證實，安德魯王子是在徵詢查爾斯國王與威廉王子（Prince of Wales）意見後做出這項決定，不僅放棄象徵地位的公爵頭銜，也不再享有維多利亞騎士大十字勳章等榮銜，退出公眾生活後的皇室角色更形黯淡。

安德魯王子曾是皇室核心人物，卻因與美國「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的交情，聲譽一落千丈。2019年他接受BBC《Newsnight》專訪，聲稱早在2010年底就與艾普斯坦斷交，但事後被揭露2011年仍與對方通信，甚至互傳「我們很快再一起玩！」的訊息，引發外界質疑他說謊。

目前安德魯仍住在溫莎的皇家別墅，擁有私人租約直至2078年。他的前妻費格森（Sarah Ferguson）不再是「約克公爵夫人」，但兩位女兒依舊保有公主頭銜。

根據最新民調，67%的英國民眾支持剝奪安德魯所有剩餘頭銜。儘管他主動放棄「約克公爵」稱號，但由於缺乏國會介入，法律上該頭銜仍名存於世，除非皇室進一步採取法律手段，否則無法正式收回。