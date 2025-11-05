熊隻頻繁出沒日本！本州唯一「無熊縣」成觀光新寵　揭神秘屏障

▲日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，三面環海讓熊隻難以靠近。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本今年熊患頻傳，尤其遇襲死傷人數多半集中在東北地區的秋田縣、岩手縣，就連東京都也能發現熊隻出沒的蹤跡，棕熊、亞洲黑熊頻繁闖入人類聚居地，不僅跑進市區、校園，就連白川鄉合掌村也有熊隻出沒。目前本州唯一尚未傳出熊隻出沒的都道府縣，就只剩下千葉縣，地形與天然屏障成為熱門的安心旅遊地。

根據《全日本新聞網》，本月3日適逢迎冬三連休最後一天，關東地區對於熊隻出沒的警戒提升，不僅遊客前往賞楓時主動攜帶熊鈴與噴霧，就連位於栃木縣日光市的明智平展望台空中纜車，也因為近來接獲多起民眾通報目睹熊隻出沒，導致管理單位決定停止向旅客販售單程車票，禁止民眾徒步下山。

▲日本北海道知床半島出現棕熊。（圖／達志影像／美聯社）

除了位於外島的沖繩縣以及九州以外，日本如今各地熊患頻傳，而目前在本州還未接獲通報有熊隻出沒的都道府縣，就只剩下位於房總半島的「千葉縣」。為此，記者團隊走訪位於千葉縣的觀光名勝鋸山，這裡能清楚眺望富士山，在海拔高度329公尺的山頂上，完全聽不到登山客攜帶的熊鈴鈴聲，也見不到提醒熊隻出沒的看板。

對此，石川縣立大學專任教授大井徹解釋，「千葉縣是本州唯一一個沒有發現熊隻棲息的縣，就算回溯過去的生態史，也沒有發現熊隻的化石」，因此過去十幾年以來，在千葉縣幾乎從未成功捕獲到一隻熊，當地民眾開始口耳相傳，相約去千葉縣旅遊。

大井徹分析，「其實主要原因是，熊隻從原本的棲息地遷移至房總半島可以說是相當困難，因為千葉縣的縣境剛好被江戶川、利根川圍繞，完全阻斷熊隻的棲息地。就算熊隻懂得渡河，那麼在南界仍有海拔高的山脈阻擋，導致牠們勢必得穿越過人群聚居的城鎮。」

大井徹進一步表示，「房總半島三面環海，位於其東側、南側、西側，幾乎是孤立的狀態，因此未來熊隻在這裡棲息的機率相當低。」