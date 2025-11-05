醫路遙遠心不遠　陳明珠、黃健榮兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

▲陳明珠醫師親切看診。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

在醫療資源相對匱乏的恆春半島，兩位來自海外的醫師以堅定信仰與溫暖仁心，將青春獻給台灣最南端的土地。恆春基督教醫院婦產科陳明珠醫師與內科黃健榮醫師，分別榮獲第35屆醫療奉獻獎與「行醫四十年資深醫師」肯定。他們跨越國界、超越病痛，以愛守護偏鄉，成為醫療奉獻最動人的見證。



陳明珠醫師出身菲律賓華僑家庭，行醫台灣36年，其中26年深耕恆春。她曾是整個半島唯一的婦產科醫師，一人肩負門診、接生和急診任務，兩年間僅休息月餘。後來因身體出狀況需長期洗腎，但她仍堅守崗位。若在值班期間洗腎途中聽聞有急診病患，她會立刻拔針趕赴救治，待患者穩定後再回透析中心繼續療程。她說：「只要我還能動，就去幫助更多需要的人。」

她以流利的菲律賓語和英語服務新住民婦女與旅外遊客，讓異鄉人感受到母親般的關懷。更默默墊付新住民身分證財力證明與遣返機票，陪伴他們走過人生困境。陳醫師同時關心教育弱勢，早年與同仁創辦新住民學童課輔班，如今恆基弱勢學童課輔班遍布五鄉一鎮，幫助百餘名偏鄉學童持續學習。她也二十年來固定資助世界展望會兒童，哪裡有需要，哪裡就有她的身影。「上帝呼召我，我就願意順服；祂託付給我的人，我就盡心照顧。」開朗的明珠醫師笑著分享她的信念。



恆春半島醫師荒時期，有一位香港來的醫師深耕在此。黃健榮醫師，曾任恆基兩任院長，行醫逾四十年，至今仍每週固定看診。

▲黃健榮醫師服務病患。（圖／恆基提供）

學生時代他曾因旅遊造訪恆春，看見北歐宣教士在破舊診療室中滿臉笑容，深受感動，立志畢業後到此地服事。1994年原計畫全家移民加拿大，卻被聖經一句經文提醒「台灣仍有更需要你的地方」。於是，他辭去高薪職位、獨自南下恆春。

剛到恆基時，他連續值班18天不眠不休，親手建構恆基內科與洗腎中心基礎。為了貼近長者，他努力學台語和原住民語，以誠意贏得患者信任。病人稱他「像家人一樣的醫生」。擔任院長時期，他也力推弱勢關懷及兒童課輔、長者探訪等計畫，帶領醫療團隊從院內走入社區。

即便心律不整、體力透支，身旁人關心是否需回到家人身邊，他卻平靜地說：「離開家人很痛，但恆春人沒有醫師更痛。」



在偏鄉醫療的長夜裡，有兩位醫師從菲律賓、香港來到台灣尾，他們用醫術守護居民健康，為被遺忘的角落點燃希望之光。

恆基顏簡美珠院長表示，兩位醫師以實際行動回應信仰呼召，在資源有限的偏鄉，仍堅守醫療本心，實踐「醫療傳愛」的精神。他們的生命故事，正是醫療奉獻的最佳詮釋。