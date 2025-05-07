　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

▲中醫大附醫周德陽院長、長佳智能李友錚總經理 、林增連慈善基金會林嘉琪董事長、長聖生技黃文良總經理 、中醫大附醫楊麗慧副院長共同響應「守護原鄉 共植夢想」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中醫大附醫周德陽院長、長佳智能李友錚總經理 、林增連慈善基金會林嘉琪董事長、長聖生技黃文良總經理 、中醫大附醫楊麗慧副院長共同響應「守護原鄉 共植夢想」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

原鄉地區因地理偏遠、交通不便，資源受限，中國醫藥大學附設醫院長年深耕南投信義鄉等原鄉山區，攜手公益夥伴長聖國際生技與長佳智能，於今（7）日舉辦「守護原鄉 共植夢想」活動，邀請各原鄉合作夥伴分享經濟培力的實踐經驗，展現醫療、公衛與產業共創的永續行動力。

中醫大附醫已深耕南投縣信義鄉等原鄉近30年，提供整合性健康照護服務，成功消除「無醫村」的問題，並有效降低當地死亡率。另外積極拓展公益服務，涵蓋獨老照顧、雙龍國小數位教室設立、部落日托中心運營、魚菜共生系統導入、防災減災訓練等，近期推行「部落廚房暨兒童營養衛教專案」，持續為原鄉注入溫暖與希望。

中醫大附醫院長周德陽表示，守護偏鄉一直是醫院的重點任務，對信義鄉居民的長期守護就是最佳見證，期待將有更多夥伴投入，帶動關心弱勢的風氣。永續長楊麗慧副院長補充，醫院協助部落居民實行循環生態生產，這些農產品不僅自用，還可透過愛心攤位、員工團購、綠色市集等通路銷售，促進環境友善與經濟自立。

此次共植活動由農業局提供1000株樹苗，長聖生技與長佳智能共同發起，展現企業對自然永續與社區共融的承諾。根據農業部林業及自然保育署2017年森林資源調查，台灣森林覆蓋率達全台60.7%，為全球平均值的兩倍，一公頃林地每年可吸收約10公噸二氧化碳，發揮強大碳匯功能。台灣每人每年平均產生約11.9公噸碳足跡，種樹正是減碳抗暖化的實際行動。

長聖生技總經理黃文良表示，透過響應共植活動，不僅回饋原鄉土地，也實踐企業在碳中和與自然永續上的責任，長聖生技將致力實踐醫療生技的良善影響；長佳智能總經理李友錚則強調，在AI盛行的時代，更應該善用科技投入永續發展，將持續推動健康平權與創新應用，與環境共生、為下一代守護更好的未來。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

金融機構行員接力阻詐6件172萬　潮州警頒獎表揚

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

機能再升級！東莒猛澳港港務大樓正式啟用　為交通觀光注入新動能

台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢　慰問金10萬助4家庭過難關

虎尾鎮公所攜手農會辦端午活動　5／17關懷弱勢送暖不斷炊

中央給372億！嘉義輕軌建設即將啟動　黃敏惠：母親節最好禮物

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

金融機構行員接力阻詐6件172萬　潮州警頒獎表揚

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

機能再升級！東莒猛澳港港務大樓正式啟用　為交通觀光注入新動能

台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢　慰問金10萬助4家庭過難關

虎尾鎮公所攜手農會辦端午活動　5／17關懷弱勢送暖不斷炊

中央給372億！嘉義輕軌建設即將啟動　黃敏惠：母親節最好禮物

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

檢調本周搜索中央黨部？　吳宗憲：沒什麼好怕！當作蚊子叫很吵

王正棠昨脖子不適提前退場　王念好、賴智垣將隨一軍出征花蓮

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

地方熱門新聞

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

致理科大就博會　初媒合率衝53.5%

板橋3座海洋風遊戲場　打造親子友善空間

山區大雨樹倒阻路38人受困　警民連手助脫困

德國史坦堡縣訪團會侯友宜　深化40年姊妹市情誼

更多熱門

相關新聞

陽明海運守護藍鯨與藍天　實踐環境永續四度獲國際最高藍寶石獎肯定

陽明海運守護藍鯨與藍天　實踐環境永續四度獲國際最高藍寶石獎肯定

陽明海運為守護瀕危鯨魚、降低海洋噪音污染、空汙及溫室氣體排放，長期響應由美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)所推動的保護藍鯨船舶減速計畫(Protecting Blue Whales & Blue Skies Program)，於2025年第4度榮獲最高殊榮藍寶石獎肯定，日昨由陽明(美洲)覃異德資深經理代表公司受獎。

原民土地、文化遺址及永續調查成果揭曉

原民土地、文化遺址及永續調查成果揭曉

台醫投書登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

台醫投書登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

獅子會300B 3區推動計畫型植樹　落實環境永續

獅子會300B 3區推動計畫型植樹　落實環境永續

中醫大附醫獲《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

中醫大附醫獲《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

關鍵字：

偏鄉守護環境永續中醫大附醫

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面