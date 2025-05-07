中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

▲中醫大附醫周德陽院長、長佳智能李友錚總經理 、林增連慈善基金會林嘉琪董事長、長聖生技黃文良總經理 、中醫大附醫楊麗慧副院長共同響應「守護原鄉 共植夢想」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

原鄉地區因地理偏遠、交通不便，資源受限，中國醫藥大學附設醫院長年深耕南投信義鄉等原鄉山區，攜手公益夥伴長聖國際生技與長佳智能，於今（7）日舉辦「守護原鄉 共植夢想」活動，邀請各原鄉合作夥伴分享經濟培力的實踐經驗，展現醫療、公衛與產業共創的永續行動力。

中醫大附醫已深耕南投縣信義鄉等原鄉近30年，提供整合性健康照護服務，成功消除「無醫村」的問題，並有效降低當地死亡率。另外積極拓展公益服務，涵蓋獨老照顧、雙龍國小數位教室設立、部落日托中心運營、魚菜共生系統導入、防災減災訓練等，近期推行「部落廚房暨兒童營養衛教專案」，持續為原鄉注入溫暖與希望。

中醫大附醫院長周德陽表示，守護偏鄉一直是醫院的重點任務，對信義鄉居民的長期守護就是最佳見證，期待將有更多夥伴投入，帶動關心弱勢的風氣。永續長楊麗慧副院長補充，醫院協助部落居民實行循環生態生產，這些農產品不僅自用，還可透過愛心攤位、員工團購、綠色市集等通路銷售，促進環境友善與經濟自立。

此次共植活動由農業局提供1000株樹苗，長聖生技與長佳智能共同發起，展現企業對自然永續與社區共融的承諾。根據農業部林業及自然保育署2017年森林資源調查，台灣森林覆蓋率達全台60.7%，為全球平均值的兩倍，一公頃林地每年可吸收約10公噸二氧化碳，發揮強大碳匯功能。台灣每人每年平均產生約11.9公噸碳足跡，種樹正是減碳抗暖化的實際行動。

長聖生技總經理黃文良表示，透過響應共植活動，不僅回饋原鄉土地，也實踐企業在碳中和與自然永續上的責任，長聖生技將致力實踐醫療生技的良善影響；長佳智能總經理李友錚則強調，在AI盛行的時代，更應該善用科技投入永續發展，將持續推動健康平權與創新應用，與環境共生、為下一代守護更好的未來。