為偏鄉奉獻一...恆基榮譽院長陳雲址醫師辭世　3／29追思禮拜

▲恆春基督教醫院榮譽院長陳雲址獲獎無數。（圖／恆春基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院(恆基)榮譽院長陳雲址醫師，同仁親切稱呼的老爹，於2025年3月15日安息主懷，追思禮拜將於3月29日上午10時，在恆春基督長老教會舉行。

陳雲址醫師（1934-2025），生於高雄，畢業於國防醫學院，專攻眼科，曾任三軍總醫院及基隆海軍醫院眼科主任，並創辦「信望愛眼科診所」。因猛爆性肝炎退休後，他深感使命未盡，1994年毅然回台，尋找最需要眼科醫師的地方，最終落腳恆春，開設恆春半島第一個眼科門診。

當時恆春缺乏眼科設備，他自掏腰包捐贈百萬器材，並培訓護理人員，每月深入山區義診，讓許多原住民長者重見光明，翻轉「瞎子村」的稱號。他更推動政府將洋蔥農職業病納入防治範圍，改善在地農民健康，其洋蔥農職業病論文登上國際，受到矚目。

1997年，恆基面臨財務困境，陳醫師賣掉經營25年的診所，親自奔走募款，確保醫院營運。他日夜處理行政事務，清晨仍微笑迎接每位同仁，堅信：「合乎上帝旨意，就不用怕。」

即使高齡，他依舊看診，摔傷仍拄杖應診。2014年，他曾獲選為《遠見》雜誌的「平民英雄」，並接受前總統馬英九先生的接見。2016年莫蘭蒂颱風來襲時，他不顧風雨、冒險趕往醫院搶救病患。他常說：「只要眼睛和雙手還能動，就要繼續服務病人。」

陳醫師一生獲獎無數，包括「全國好人好事代表獎」、「厚生醫療奉獻獎」、「蔡萬才台灣貢獻獎」等。他以身作則，總是鼓勵年輕世代投入偏鄉醫療。他總說：「我只是做好上帝託付的事，每天都像第一天一樣充滿動力。」今年1月底雖已身體不適，因掛心患者情況，撐著虛弱的身體看完1月份最後一個門診，終身以行動踐行「在別人的需要裡，看見自己的責任」。

他燃燒生命點亮的這盞燈，將繼續引領更多醫護人員前行，讓恆春的光永不熄滅。