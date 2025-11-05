大巨蛋「秒殺級神店」11／18熄燈　網友不捨：看球沒得買了

記者黃翊婷／綜合報導

台中知名網路名店「柴窯火腿製造所」去年9月在台北大巨蛋開設首間實體門市，販售號稱一推出即秒殺的厚切火腿三明治等產品，沒想到經營1年之後，業者在本月4日發出公告，表示台北大巨蛋店將在11月18日閉店後結束營業。不少消費者感到很可惜，紛紛留言表示，「超難過的」、「買不到好吃的三明治了」、「以後看球沒得買了」。

▲圖為「柴窯火腿製造所」位於台中的廠址外觀。（圖／翻攝自Google地圖）

「柴窯火腿製造所」業者4日透過臉書PO文公告，台北大巨蛋店將在11月18日閉店後結束營業，以後一定會再開店，目前先以建置新廠為主，「謝謝各位都很捧場，真的感謝。」

消息公布之後，不少消費者都留言表示不捨，「超難過的」、「買不到好吃的三明治了」、「以後看球沒得買了」、「豬肉美食-1」、「以後不能想吃就去買了」、「期待老闆之後在台北有新的規劃，一定會去支持」。