一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

遊韓結帳小心！黑心超商店員「偷刷高價商品」　部落客破解手法：比詐騙還可惡

▲近期有不少網友到韓國旅遊，在超商碰到手腳不乾淨的店員，結帳時偷偷混入高價商品。（示意圖，Pexels）

文／鏡週刊

近年韓國成為國人熱門旅遊地點，但近日有網友指出，她在弘大商圈某知名連鎖超商遇到黑心店員，結帳時偷偷混入高價商品，誆騙不懂韓文的遊客只能付現，等客人離開後再自行拿明細退貨、盜取差額。類似狀況逐漸頻繁，連旅遊部落客也有所察覺，直呼這種坑觀光客的手法比詐騙還可惡！

近日一名女網友發文分享在弘大商圈消費碰到手腳不乾淨的超商店員，第一次結帳因為跟朋友聊天沒注意價格，店員告知不能刷卡、只能付現，便不疑有他付了2萬韓元（約新台幣430元），並拿回6500韓元（約新台幣140元）零錢。輪到朋友結帳時，恰巧瞄到螢幕顯示7800韓元（約新台幣167元），覺得不太對勁，索性退回冰品。

女網友越想越氣，之後再度上門消費並加買同款冰品，同時錄影存證，結果店員唯獨不刷冰品的條碼，於是質問對方冰品為何要價7800韓元？還掃了她們沒買的東西？店員卻一直裝死，拿翻譯機扯東扯西不給交代。

結果貼文出現不少人留言，表示也曾在超商受騙，旅遊部落客就在臉書粉專「小不點看世界•Paine世界旅遊趣」分享觀察，提醒大家韓國有些超商店員，會利用觀光客不懂韓文、不熟悉幣值，偷刷其他高額商品來騙錢，「而且最可怕的是他已經成功很多次了，才能食髓知味一直這樣。」偏偏弘大有超多遊客，「雖然這種騙錢方式不會讓你傾家蕩產，但是這種心態實在比詐騙還可惡啊！」

旅韓網紅「阿揪西放送」也發文說明，類似騙錢手法，是店員偷偷把客人買的低價商品，掉包成其他高價商品掃碼，如果客人未察覺直接付款，且沒有索取明細（或被店員直接丟棄，這在韓國很常見），又或是看不懂品項名稱，等客人離開後店員就能將高價商品自行退貨，重新結算實際購買的低價商品，將現金退款差額收入自己口袋。

由於這招對信用卡交易無效，所以他們才找理由說不能刷卡，要客人付現。「阿揪西放送」教大家最簡單的防範方式，就是「不能刷卡的店就不要消費」，因為在韓國，一間店鋪不能刷卡通常代表有些問題。


一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

