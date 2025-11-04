最高法院法官周盈文在辦公室暈倒　手術後恢復意識靜養中

▲周盈文傳出在辦公室暈倒，經手術後目前已經恢復意識。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

最高法院法官周盈文，昨（3）日下午傳出在辦公室暈倒，在最高法院官長等人的陪同下，緊急送往台大醫院手術治療。而根據周盈文的妻子、前法官楊絮雲表示，昨晚緊急進行約2小時的微創引流手術，目前已經恢復意識，但醫師擔心他血壓太高、手術傷口再裂開，必須靜養，連家人都不許跟他說話。

現年64歲的周盈文畢業於台灣大學法律系，司法官訓練所第26期結業，曾任高等法院行政庭長，現任最高法院刑八庭法官，原預計明（2026）年1月正式退休。而他的助理在昨日下午3點多，發現周盈文倒臥在辦公室地板上，桌上仍擺著吃完的便當盒，研判是在午餐後不久突發病，隨即由書記官長與庭長陪同送往台大醫院急救。

據了解，周盈文性格溫和，判決思路清晰，待人溫文儒雅，在法界頗獲好評。他雖然注重身體養生，但因法官工作沉重，他在擔任高院行政庭長前，就因為眼壓太高，請長假開刀治療眼睛。眼睛手術成功後，返回法官職務，而後就接任行政庭長。不過因為年紀漸長、工作壓力大，周盈文一直有高血壓的問題，這次暈倒，就是高血壓的問題。

周盈文與妻子楊絮雲感情深厚，楊曾任最高法院與高等法院法官、庭長，去年已退休。楊絮雲先前曾揭露「最高法院分案霸凌」事件，當時周盈文公開力挺妻子。

由於周盈文在法界政通人和，他手術住院的消息傳出後，不少法官都表達關切。而楊絮雲也在手術成功後，回應「慶幸他有知覺、有反應，尚無法言語，目前在加護病房靜養中，感謝大家對他的祝福！」