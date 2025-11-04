人倫悲歌！推一下年邁母害她摔死　自稱「孽子」獲輕判定讞

▲男子推了年邁的母親一把，結果母親竟因此送命。此為示意圖。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

台中邱姓男子，去年2月間與年邁又患有帕金森氏症的母親爭吵，結果出手推了母親的肩膀一把，母親竟仰天摔倒，邱男還對著癱軟在地的母親咆哮「我就孽子啦！」。母親因顱內出血緊急送醫治療，17天後仍不治身亡。檢方依照「家暴傷害直系血親尊親屬致死罪」提起公訴，一審台中地院國民法官認為他「情堪憫恕」輕判有期徒刑4年6月，二審維持，全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，現年46歲的邱姓男子，明知母親年紀老邁（75歲），又患有帕金森氏症，身體反應、平衡及骨骼肌肉協調能力不佳，結果在去年2月間的某個下午4點多，在家中廚房與母親因為細故發生口角爭執。邱男盛怒之下，出手推了母親的肩膀一把。

母親重心不穩，仰天摔倒，頭部後枕部撞擊地面，當場受有頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血傷勢。家人趕緊將母親送醫急救，母親在醫院中躺了17天，最後仍因腦部傷勢併發症引起多重器官衰竭而死亡。檢警偵辦後，依照「家暴傷害直系血親尊親屬致死罪」提起公訴。

一審由台中地院國民法官審理，檢方雖當庭具體求處有期徒刑10年6月至12年6月之刑度。但邱男在庭上認罪，並一度痛哭表示，造成母親死亡，讓他對父親、姐妹深感抱歉，自己「真的不是故意的。」另外父親與妹妹也表示願意原諒邱男。國民法官因此認為邱男「情堪憫恕」，情輕法重，輕判有期徒刑4年6月。

檢方上訴第二審，高等法院台中分院審理時，邱男的姊姊則不原諒弟弟，請求法院從重量刑；另外也請法院不要讓弟弟交保，「否則下一個走的是爸爸」。至於邱男則對檢方上訴感到「莫名其妙」，請求維持一審判決。二審最後駁回檢方上訴，仍維持4年6月的刑度。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。