日本派自衛隊助秋田縣防熊害！居民憂熊恐渡海到九州　專家給答案

記者趙蔡州／綜合報導

日本野生熊隻近年活動範圍顯著擴大，今年日本各地通報熊出沒、攻擊人類案件已累積超過百起，傷亡人數創歷史新高，其中秋田縣最為嚴重，日本政府為此將派遣自衛隊協助應對。針對有民眾擔心熊是否會游過關門海峽進入九州，日本專家指出，短期內不會，但長期來看並非完全不可能。

綜合日媒報導，日本防衛大臣小泉進次郎4日表示，自衛隊已完成派遣準備，陸上自衛隊將於5日前往秋田縣進行支援，包含協助運送捕熊用的箱型捕獸陷阱。

此外，由於山口縣今年熊目擊事件急增，累積超過200件，考量關門海峽最窄處僅650公尺，加上熊確實有不俗的游泳能力，導致許多居民開始擔憂，熊是否可能突破關門海峽「進入九州」。日本環境省2012年就已宣布，九州野生熊隻已徹底滅絕，「九州沒有熊」近期也在日本網路社群引起話題。

針對熊是否能夠突破關門海峽進入九州，森林綜合研究所東北支所專家大西尚樹解釋，這個距離熊並非游不過去，但潮流形成的阻力會導致成功率很低，若山口縣熊族群密度增加，公熊尋找新棲地的動機可能提高，短期如5年內可能還不會進入九州，但長期來看並非不可能。