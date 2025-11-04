豬瘟場廚餘蒸煮機壞半年沒發現　中市府：成立稽查小組究責

▲針對廚餘稽查議題，台中市副市長鄭照新表示，市長盧秀燕已責成稽查紀錄專案調查小組，一定追究懲處，不會包庇。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中傳出非洲豬瘟個案，農業部公布，梧棲清潔隊民生廚餘按理只能提供給發生案例的養豬場，但比對進出車輛發現，還有另一家C養豬場也使用梧棲清潔隊的廚餘；此外，案例場未確實上傳蒸煮紀錄，甚至傳出廚餘蒸煮機疑似壞了半年，但台中市環保局到場稽查卻未發現，遭疑怠忽職守。對此台中副市長鄭照新表示，市長盧秀燕已責成稽查紀錄專案調查小組，一定追究懲處，不會包庇。

鄭照新指出，經過監視器畫面發現，C豬場的車輛也前往梧棲清潔隊收廚餘，卻是以案場豬農父子的名義收取廚餘，由於清潔隊認單不認車，當中有無涉申報不實，目前正在調查中。

此外，根據其他運輸業者透露，C豬場車輛除了在案場與梧棲清潔隊之間出入，也四處趴趴走；究竟該車輛在收完廚餘後，是直接到案場，之後再分讓廚餘給C豬場，還是直接到C豬場，市府10月31日已移送檢調偵辦，目前正調查中。

鄭照新也提到，原本豬農不吐實，待中央將監視器畫面提出才改口，坦承運輸車是C養豬場的；另外，鄭照新也強調，台中市與中央的疫調報告沒有不一致，陳姓豬農父子也已遭收押。