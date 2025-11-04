陳時中稱邊境管制是破口「稍微牽強」　藍嗆：難道從地上長出來？

▲國民黨團召開「疫調報告疑點重重 中央誰要負責？」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫調報告，政委陳時中昨稱邊境管制是破口「稍微牽強」。國民黨團今（4日）召開記者會指出，台灣是非洲豬瘟非疫區，非洲豬瘟病毒株不會憑空掉下來，也不突然從地上長出來，這次應變中心疫調缺少檢討邊境缺口，也不放入疫調拼圖之中，顯見中央政府只想甩鍋給地方政府，只想推卸責任。

副書記長王鴻薇指出，應變中心公布的疫調報告疑點重重，內容幾乎將所有責任推給地方政府。她痛批，非洲豬瘟防疫需要中央與地方合作，但陳時中卻說「邊境破口的說法牽強」，此言完全推翻過去農業部與防檢署的專業研判。她質疑，台灣沒有非洲豬瘟病毒株，難道病毒是從天上掉下來、還是地上長出來的嗎？為何中央避談邊境防線、航運貨檢漏洞，只顧推給地方？這樣的態度只會讓問題擴大。

王鴻薇指出，中央在廚餘蒸煮管理上極為鬆散，全國合格蒸煮場僅一家，中央僅要求業者上傳蒸煮照片、卻未設罰則，形同虛設。她強調，防疫與疫調應是中央與地方合作，而非像新冠疫情期間的「五漢肺炎」模式，一再用冗長報告掩飾失職。王呼籲賴政府痛定思痛，立即全面禁止廚餘養豬，才是正本清源的做法。

副書記長黃健豪則批評，疫調報告漏洞百出、結論跳針，避談病毒來源，卻執意將矛頭指向廚餘。他指出，中央三次環境採樣共77處，但公布的陽性地點並未包含廚餘、廚餘容器及餵食槽溝等關鍵項目，既然這些採樣都呈陰性，為何仍能推論病毒來自廚餘？這是科學還是玄學？他並質疑，非洲豬瘟病毒生存力強，但廚餘相關採樣全為陰性，中央卻仍下定論，令人難以信服。

黃健豪批評，中央耗資建置全國廚餘蒸煮上傳系統，卻僅要求業者上傳照片、未有罰則，也無法確認即時性與蒸煮溫度是否達90度，「防疫全靠良心」。陳時中也承認，目前無法辨識業者上傳資料真偽，僅說未來才會建立「即時監控系統」，但疫情防堵關鍵在現在，不是未來。

黃健豪指出，地方稽查能量不足，根據環境部10月31日至11月3日稽查結果，部分縣市如屏東縣查核率僅7%，顯示地方人力無法負荷。他說，即便有縣市達100%查核率，也不代表每天都能維持，問題根源在於中央政策空洞無實。若要徹底防堵疫情，中央應宣布全面禁用廚餘養豬，杜絕病毒潛藏風險。他並指出，中華民國養豬協會10月28日召開緊急會議，已全體一致通過禁止廚餘養豬的決議，並請政府規畫配套協助業者轉型。全國仍有約8%豬農使用廚餘養豬，為何中央不願順應產業建議？難道只為顧及賴清德總統面子？他呼籲賴政府立即檢討政策，勇敢面對問題。

藍委廖偉翔指出，非洲豬瘟發生後引發社會恐慌，但民眾看到的卻是中央「失職在前、卸責在後」，充滿政治味。陳時中稱「邊境破口牽強」，但農業部長陳駿季卻說病毒株不會在國內憑空出現，顯然是由境外移入，這難道不是邊境管制問題？他指出，2023年有超過70萬人以自用名義進口各類包裹，有人一年免查驗超過3000件，包裹查驗漏洞百出、違規不罰，顯示邊境管理形同虛設。政府若不強化查驗機制，非洲豬瘟、口蹄疫等境外疫病恐接連爆發。

廖偉翔並指出，陳駿季在立院答詢時也承認病毒可能由邊境流入廚餘系統，但民進黨執政多年不願全面禁廚餘養豬，也未建立配套機制。目前全國合格共同蒸煮場僅苗栗縣一座，僅9處廚餘場提出申請，其餘420多處皆自行管理，漏洞極大。他進一步指出，台中案場廚餘車不僅收自家廚餘，還跨區收集，甚至包含移工宿舍廚餘，相關事證已移交檢調，但應變中心的疫調卻未深入調查，也未釐清廚餘流向。廖偉翔要求中央全面清查鄰近台中港的廠倉是否有走私疫區豬肉藏匿，並正視是否應全面禁止廚餘養豬。

國民黨團強調，非洲豬瘟事件暴露中央防疫體系全面失靈，從邊境把關到廚餘管理都問題叢生。疫調報告避重就輕、不談源頭，只會讓防疫陷入惡性循環。黨團呼籲賴政府停止甩鍋地方，正視制度缺陷，全面檢討邊境管制與廚餘制度，建立即時監控與罰則配套。唯有勇於面對錯誤、真正改革，才能守住台灣豬農與養豬產業的防線，防止非洲豬瘟再度重創台灣。