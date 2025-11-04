　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱邊境管制是破口「稍微牽強」　藍嗆：難道從地上長出來？

▲▼ 國民黨團召開「疫調報告疑點重重 中央誰要負責？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「疫調報告疑點重重 中央誰要負責？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫調報告，政委陳時中昨稱邊境管制是破口「稍微牽強」。國民黨團今（4日）召開記者會指出，台灣是非洲豬瘟非疫區，非洲豬瘟病毒株不會憑空掉下來，也不突然從地上長出來，這次應變中心疫調缺少檢討邊境缺口，也不放入疫調拼圖之中，顯見中央政府只想甩鍋給地方政府，只想推卸責任。

副書記長王鴻薇指出，應變中心公布的疫調報告疑點重重，內容幾乎將所有責任推給地方政府。她痛批，非洲豬瘟防疫需要中央與地方合作，但陳時中卻說「邊境破口的說法牽強」，此言完全推翻過去農業部與防檢署的專業研判。她質疑，台灣沒有非洲豬瘟病毒株，難道病毒是從天上掉下來、還是地上長出來的嗎？為何中央避談邊境防線、航運貨檢漏洞，只顧推給地方？這樣的態度只會讓問題擴大。

王鴻薇指出，中央在廚餘蒸煮管理上極為鬆散，全國合格蒸煮場僅一家，中央僅要求業者上傳蒸煮照片、卻未設罰則，形同虛設。她強調，防疫與疫調應是中央與地方合作，而非像新冠疫情期間的「五漢肺炎」模式，一再用冗長報告掩飾失職。王呼籲賴政府痛定思痛，立即全面禁止廚餘養豬，才是正本清源的做法。

副書記長黃健豪則批評，疫調報告漏洞百出、結論跳針，避談病毒來源，卻執意將矛頭指向廚餘。他指出，中央三次環境採樣共77處，但公布的陽性地點並未包含廚餘、廚餘容器及餵食槽溝等關鍵項目，既然這些採樣都呈陰性，為何仍能推論病毒來自廚餘？這是科學還是玄學？他並質疑，非洲豬瘟病毒生存力強，但廚餘相關採樣全為陰性，中央卻仍下定論，令人難以信服。

黃健豪批評，中央耗資建置全國廚餘蒸煮上傳系統，卻僅要求業者上傳照片、未有罰則，也無法確認即時性與蒸煮溫度是否達90度，「防疫全靠良心」。陳時中也承認，目前無法辨識業者上傳資料真偽，僅說未來才會建立「即時監控系統」，但疫情防堵關鍵在現在，不是未來。

黃健豪指出，地方稽查能量不足，根據環境部10月31日至11月3日稽查結果，部分縣市如屏東縣查核率僅7%，顯示地方人力無法負荷。他說，即便有縣市達100%查核率，也不代表每天都能維持，問題根源在於中央政策空洞無實。若要徹底防堵疫情，中央應宣布全面禁用廚餘養豬，杜絕病毒潛藏風險。他並指出，中華民國養豬協會10月28日召開緊急會議，已全體一致通過禁止廚餘養豬的決議，並請政府規畫配套協助業者轉型。全國仍有約8%豬農使用廚餘養豬，為何中央不願順應產業建議？難道只為顧及賴清德總統面子？他呼籲賴政府立即檢討政策，勇敢面對問題。

藍委廖偉翔指出，非洲豬瘟發生後引發社會恐慌，但民眾看到的卻是中央「失職在前、卸責在後」，充滿政治味。陳時中稱「邊境破口牽強」，但農業部長陳駿季卻說病毒株不會在國內憑空出現，顯然是由境外移入，這難道不是邊境管制問題？他指出，2023年有超過70萬人以自用名義進口各類包裹，有人一年免查驗超過3000件，包裹查驗漏洞百出、違規不罰，顯示邊境管理形同虛設。政府若不強化查驗機制，非洲豬瘟、口蹄疫等境外疫病恐接連爆發。

廖偉翔並指出，陳駿季在立院答詢時也承認病毒可能由邊境流入廚餘系統，但民進黨執政多年不願全面禁廚餘養豬，也未建立配套機制。目前全國合格共同蒸煮場僅苗栗縣一座，僅9處廚餘場提出申請，其餘420多處皆自行管理，漏洞極大。他進一步指出，台中案場廚餘車不僅收自家廚餘，還跨區收集，甚至包含移工宿舍廚餘，相關事證已移交檢調，但應變中心的疫調卻未深入調查，也未釐清廚餘流向。廖偉翔要求中央全面清查鄰近台中港的廠倉是否有走私疫區豬肉藏匿，並正視是否應全面禁止廚餘養豬。

國民黨團強調，非洲豬瘟事件暴露中央防疫體系全面失靈，從邊境把關到廚餘管理都問題叢生。疫調報告避重就輕、不談源頭，只會讓防疫陷入惡性循環。黨團呼籲賴政府停止甩鍋地方，正視制度缺陷，全面檢討邊境管制與廚餘制度，建立即時監控與罰則配套。唯有勇於面對錯誤、真正改革，才能守住台灣豬農與養豬產業的防線，防止非洲豬瘟再度重創台灣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吸毒棄屍小三！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活
大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳
「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝
快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝
快訊／大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光
黃明志將被捕　爸爸曝最後通話內容
謝侑芯死前48hrs「警方全要查」！住五星級飯店…剛增派警力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

挺林岱樺遭黨內關切！林佳龍：表達加油　不會站台

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

陳培瑜嗆絕不和解　徐巧芯反轟：妳不要講得自己很猛我也不願意

「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠　蘇巧慧提案表彰傳承互助互愛

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

陳時中稱邊境管制是破口「稍微牽強」　藍嗆：難道從地上長出來？

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

王美惠關心何時解除豬肉禁宰令？　卓榮泰：希望週末能吃到滷肉飯

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

新壽「分手費」報價40億　李四川曝進度：本周會確認解約細項

挺林岱樺遭黨內關切！林佳龍：表達加油　不會站台

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

陳培瑜嗆絕不和解　徐巧芯反轟：妳不要講得自己很猛我也不願意

「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠　蘇巧慧提案表彰傳承互助互愛

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

陳時中稱邊境管制是破口「稍微牽強」　藍嗆：難道從地上長出來？

黃明志捲謝侑芯謀殺案　「蔡阿嘎曬合照」喊話二伯：不要再害人

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

高鐵10月運量「飆破735萬人次」創新高　新車2年後上線

快訊／保母稱：睡覺沒回應！　樹林「2月大女嬰」送醫搶救無效亡

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

小北百貨雙11推咖啡買一送一　大杯美式最低一杯23元

陳漢典驚嘆節目下重本　看到機關逼真程度嚇到

吸毒棄屍小三毀星路！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活

大直指標商辦實登掀牌　單價站130萬創高

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

政治熱門新聞

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

更多熱門

相關新聞

即／待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包

即／待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案例，台中市政府日前發生烏龍消毒事件，恐導致採檢出現變數，讓中央重話痛批「魯莽行為」。對此，台中市副市長鄭照新坦言，這是重大錯誤，也一定會進行懲處。

宜蘭宣布：即日起全面禁止廚餘養豬

宜蘭宣布：即日起全面禁止廚餘養豬

高雄關加強金門小三通防疫

高雄關加強金門小三通防疫

中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

關鍵字：

陳時中邊境管制破口非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面