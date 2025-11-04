　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府入股美國稀土企業　降低對中國依賴

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲川普政府提供資金給美國稀土磁鐵企業。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國兩間稀土磁鐵供應新創公司與美國政府達成價值14億美元的合作交易，稀土磁鐵製造商Vulcan Elements、稀土及關鍵礦物精煉商ReElement Technologies獲得聯邦政府資金，旨在擴大美國國內稀土磁鐵生產規模，確保關鍵礦物供應，同時減少對中國的依賴。

路透、華爾街日報等報導，這是川普政府著手建立美國稀土供應鏈且願為此支付巨額資金的最新跡象。

稀土磁鐵製造商Vulcan Elements宣布要在美國興建產能1萬噸的磁鐵生產設施。這項計畫投注的資金除了有5.5億美元私人投資，也有美國國防部戰略資本辦公室（OSC）提供的6.2億美元貸款以及5000萬美元補助，換取其價值5000萬美元的股權。

稀土及關鍵礦物精煉商ReElement Technologies也將獲得8000萬美元國防部貸款以及私人投資，擴大回收處理能力。今年早些時候，Vulcan已承諾自2026年起的5年內，將向ReElement採購非中國來源的關鍵礦物。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過聲明表示，對Vulcan Elements的投資將會加速美國稀土磁鐵的生產，滿足美國製造商的需求，「我們正全力讓關鍵礦物和稀土製造業能回到美國本土，確保美國供應鏈強穩、安全且完全可靠」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤
公園「脫衣打籃球」　被檢舉挨罰2000元
謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」
吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！

ChatGPT新規「禁供醫療、法律、理財建議」　OpenAI澄清真相

香蕉外銷日本大縮水　農業部揭3大主因：今年僅457公噸

託運行李「破成稀巴爛」！內褲襯衫遭撕碎　他怒揭惡夢慘況

川普政府入股美國稀土企業　降低對中國依賴

防範台灣有事！美參聯會主席談「美軍任務轉換」　要南韓承擔責任

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！

ChatGPT新規「禁供醫療、法律、理財建議」　OpenAI澄清真相

香蕉外銷日本大縮水　農業部揭3大主因：今年僅457公噸

託運行李「破成稀巴爛」！內褲襯衫遭撕碎　他怒揭惡夢慘況

川普政府入股美國稀土企業　降低對中國依賴

防範台灣有事！美參聯會主席談「美軍任務轉換」　要南韓承擔責任

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

無懼45%房地合一稅　大咖「閃電轉手」商旅加價1.3億賣

台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

Apple Intelligence繁體中文正式登場！五大實用功能一次掌握

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

COMEBUY創始永吉店新推「黑糖系列」　紅綠茶限時免費喝

宜蘭宣布即日起全面禁廚餘養豬　輔導10業者轉型改用飼料

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

【你的現在爸媽也走過】媽搬出筆記、獎狀給兒子看「曾經努力的痕跡」

國際熱門新聞

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

即／黃明志被逮原因曝！大馬警揭關鍵

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

陸企峇里島「暴龍懸崖」蓋電梯　當局喊卡

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

日相高市早苗支持率82%　超越師傅安倍

美股道瓊收黑226點　台積電ADR漲1.47％

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

Shein實體店將開！平台竟賣兒童情趣娃娃

日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

更多熱門

相關新聞

關稅大王vs最高法院　辯論5重點一次看

關稅大王vs最高法院　辯論5重點一次看

美國最高法院5日將針對川普關稅上訴案進行言詞辯論，最大關鍵在於川普能否動用總統緊急權力，對全球貿易夥伴課徵關稅，而這是一項未經考驗的行政權力擴張行為。《國會山莊報》整理出此案的5大關鍵看點。

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

空服員廁所發現炸彈威脅紙條　飛機緊急停飛

空服員廁所發現炸彈威脅紙條　飛機緊急停飛

美韓防長共赴板門店：川普「實力追求和平」

美韓防長共赴板門店：川普「實力追求和平」

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

關鍵字：

稀土磁鐵川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面