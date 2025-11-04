川普政府入股美國稀土企業　降低對中國依賴

▲川普政府提供資金給美國稀土磁鐵企業。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國兩間稀土磁鐵供應新創公司與美國政府達成價值14億美元的合作交易，稀土磁鐵製造商Vulcan Elements、稀土及關鍵礦物精煉商ReElement Technologies獲得聯邦政府資金，旨在擴大美國國內稀土磁鐵生產規模，確保關鍵礦物供應，同時減少對中國的依賴。

路透、華爾街日報等報導，這是川普政府著手建立美國稀土供應鏈且願為此支付巨額資金的最新跡象。

稀土磁鐵製造商Vulcan Elements宣布要在美國興建產能1萬噸的磁鐵生產設施。這項計畫投注的資金除了有5.5億美元私人投資，也有美國國防部戰略資本辦公室（OSC）提供的6.2億美元貸款以及5000萬美元補助，換取其價值5000萬美元的股權。

稀土及關鍵礦物精煉商ReElement Technologies也將獲得8000萬美元國防部貸款以及私人投資，擴大回收處理能力。今年早些時候，Vulcan已承諾自2026年起的5年內，將向ReElement採購非中國來源的關鍵礦物。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過聲明表示，對Vulcan Elements的投資將會加速美國稀土磁鐵的生產，滿足美國製造商的需求，「我們正全力讓關鍵礦物和稀土製造業能回到美國本土，確保美國供應鏈強穩、安全且完全可靠」。