　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

降低川普關稅威脅！美媒揭「習近平20年大旗」　斷開對歐美依賴

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普試圖透過對中國大陸商品加徵關稅，削弱中國製造業優勢並振興美國產業。但分析指出，川普策略不僅未達目的，且因中國長期推動自力更生與掌控稀土等關鍵產業，使美國企業和盟友受損，而中國則在全球製造業競爭鞏固優勢，凸顯華府對北京施壓籌碼有限且策略混亂。

川普在第一任期及現階段均祭出廣泛關稅，希望迫使中國改變出口與製造政策，並藉此削弱北京對全球市場的控制。然而，《紐約時報》與《印度時報》分析指出，這些關稅策略反而暴露美國弱點。中國掌握全球69%稀土採礦、92%精煉及98%稀土磁鐵製造市場，使美國一旦過度施壓，將面臨電動車、半導體、手機及高科技製造產業受阻的風險。

為了避免生產中斷，美國川普政府不得不降低關稅、延緩高科技出口禁令，形成對中國的「折衷妥協」。

更令人關注的是，川普對盟友也加徵高額關稅，例如加拿大的芬太尼相關產品稅率達35%，印度與巴西甚至高達50%，而中國出口至美國的部分關稅則被削減至10%，使美國企業在供應鏈轉移上失去誘因，反而加深對中國依賴。

華府商界人士指出，這種策略混亂讓跨國企業對美國作為穩定經濟夥伴的信任度下滑，反而強化中國作為全球工廠的地位。

中國20年來推動經濟自立政策，更讓川普的策略難以奏效。自從胡錦濤、習近平以來，北京持續推動「內循環」和製造業自立，逐步建立對美國施壓的關鍵節點。除了稀土外，中國在抗生素、藥物原料、電氣設備與低階晶片等領域也掌握重要優勢，讓美方在試圖反制時的可用手段大幅減少。

分析認為，中國透過穩健策略、分步布局，已在全球供應鏈及貿易規則上取得主動權。

近年中國在製造品質與產量上均取得顯著進展，僅商用飛機與最先進半導體等少數高端領域仍依賴歐美。中共二十屆四中全會更明確提出「加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網路強國」，凸顯自力更生與關鍵產業優先發展的決心。

專家指出，習近平善於找到方法逐步排除中國對美國進口產品的依賴，除了最先進半導體外，美國對中國供應鏈的影響力早已大幅減弱。

目前川普雖仍對中國進行關稅施壓，但效果有限。美國企業和勞工被迫承受成本上升與供應鏈不穩定，至於中國則透過精準的反制措施和長期規劃，保有出口優勢與關鍵資源控制權。《印度時報》形容，「中國在下棋，美國在玩圈圈叉叉」，凸顯川普政府策略混亂與中國策略的耐心和深謀遠慮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／變態房客燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見
快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵
快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事
快訊／台股翻黑下殺！　上沖下洗近500點
生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」
賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達
龍山寺外收個資發1000　負責人喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭
完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半
獨／22歲美女藥頭正面曝　48小時「馬拉松極樂趴」奪2命
「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！婚事近了
獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

降低川普關稅威脅！美媒揭「習近平20年大旗」　斷開對歐美依賴

高空滑索遭「上百虎頭蜂狂螫」　父子全身恐怖紅點幾小時後身亡

秋田縣「熊出沒」累計3死56傷！　自衛隊明起出動支援

宛如天使！白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

荷蘭選舉中間派勝出　葉騰有望成「最年輕總理」

空服員廁所發現「炸彈威脅紙條」　飛機急停飛乘客滯留機場2小時

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

降低川普關稅威脅！美媒揭「習近平20年大旗」　斷開對歐美依賴

高空滑索遭「上百虎頭蜂狂螫」　父子全身恐怖紅點幾小時後身亡

秋田縣「熊出沒」累計3死56傷！　自衛隊明起出動支援

宛如天使！白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

荷蘭選舉中間派勝出　葉騰有望成「最年輕總理」

空服員廁所發現「炸彈威脅紙條」　飛機急停飛乘客滯留機場2小時

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

港澳辦轉發文章：立法會選舉不存在「躺贏」

報告放桌上「倍感鴨力」　奴才無奈：是可以這樣踩的嗎

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

謝侑芯大馬謀殺案7大疑點！身體健康卻猝死浴缸…同房黃明志搜出毒品

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

桃園婦找不到機車報警　記錯停放地點烏龍一場

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

國際熱門新聞

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

陸企峇里島「暴龍懸崖」蓋電梯　當局喊卡

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

日相高市早苗支持率82%　超越師傅安倍

美股道瓊收黑226點　台積電ADR漲1.47％

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

Shein實體店將開！平台竟賣兒童情趣娃娃

美重啟核試　芬蘭總統警告全球危機

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人重傷受困

更多熱門

相關新聞

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

美國一名47歲男子和15歲兒子到寮國旅行，在當地探險渡假村體驗高空滑索活動時，意外遭大量虎頭蜂攻擊，身上被狂螫100多次，全身布滿恐怖紅點，送醫幾小時後身亡。

空服員廁所發現炸彈威脅紙條　飛機緊急停飛

空服員廁所發現炸彈威脅紙條　飛機緊急停飛

美韓防長共赴板門店：川普「實力追求和平」

美韓防長共赴板門店：川普「實力追求和平」

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

美防長、習近平訪韓時　北韓「發射火箭砲」

美防長、習近平訪韓時　北韓「發射火箭砲」

關鍵字：

北美要聞川普對等關稅美國習近平稀土

讀者迴響

熱門新聞

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面