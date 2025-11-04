台9線花蓮「吉安-壽豐」木瓜溪橋歷經5年改建　11/7完工通車

▲台9線木瓜溪橋11月7日竣工。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

位於花蓮縣吉安鄉與壽豐鄉間的台9線木瓜溪橋改建工程，耗資15.11億元並歷經近5年施工，將於11月7日正式竣工。該橋樑不但可提升耐震和抗洪能力，也以現代橋梁設計融入花東自然景觀，將成北花蓮通往縱谷的重要門戶。

木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，更是花蓮市、壽豐及鳳林地區通勤族每日往返的重要交通要道。改建工程施工期間，因該橋位於既有通車路段，施工單位採「半半施工」方式進行，確保車流不中斷，兼顧施工安全與交通順暢。

公路局表示，舊木瓜溪橋僅設有一快車道與一慢車道，長年尖峰時段壅塞嚴重，影響行車效率，且橋齡逾40年，考量耐震和耐洪能力，交通部公路局於109年12月啟動改建計畫後，歷經近5年努力，全新橋將於114年11月7日完工啟用，該橋樑也是「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」的一部分。

新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上各設一座主橋，全長1,225公尺、橋寬14公尺，橋底高程抬升至堤頂以上3.16公尺，橋墩間距由原35公尺延長至55公尺，基礎深度由15公尺加深至30公尺，大幅提升抗洪與耐震能力。新橋車道配置為2快車道與1慢車道，道路外側增設人行及自行車道，提供更安全、友善的交通空間。

公路局表示，在新木瓜溪橋上，旅人可沿著人行道遠眺奇萊山景與縱谷稻浪。木瓜溪橋的完工不僅可提升通行效率和行車安全，橋梁線型融入自然地景，展現「永續縱谷、安全啟程」的理念，體現工程與環境共榮的精神。