花蓮洪災協同慈濟供破千醫藥包　王金平親頒中美製藥公益金傳獎

▲花蓮洪災後，慈濟迅速進駐光復災區現煮熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）



記者陶本和／台北報導

花蓮光復日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，造成多人死傷；全台救援隊與物資不斷湧入，除了上萬名「鏟子超人」，慈濟物資團也迅速進駐，而長期與慈濟合作的中美製藥也參與其中，提供必要醫藥包等相關物資。近日，前立法院長王金平擔任第8屆「華人公益企業金傳獎」時，則親頒獎項給中美醫藥集團。

歷年來，華人公益獎項長年建立公益溝通平台，鼓勵在商業模式中以慈善公益的創新思維；回顧去年（2024），因應後疫情時代經濟結構轉型，也探討永續發展與共享經濟策略。

前立法院長王金平多次受邀擔任嘉賓與頒獎人，他曾說，華人公益節是華人世界第一個以「公益」為主題命名，並透過節日的創新思維，以慶典的形式凝聚共識，設立華人公益金傳獎，表揚年度公益的企業團體與個人。如儒家所說的「己欲立而立人，己欲達而達人」，公益精神可減緩人類對大自然不正當的掠奪與破壞，為社會帶來進步。

▼花蓮洪災發生後，中美製藥協同慈濟提供破千醫藥包，王金平近日親頒華人企業公益金傳獎。（圖／中美製藥提供）



至於今年第8屆「華人公益企業金傳獎」，王金平則是親頒獎項給中美醫藥集團，這是中美繼2021年獲頒「華人公益大使」與「誠信品牌金傳獎」後再次獲獎。中美醫藥集團品牌總監林宜琳表示，這份榮耀來自中美80多年，四代人累積的信念與行動，中美無論在偏鄉教育、社會關懷、醫療健康、急難救助、藝文文化、永續與環保行動，他們投入的範圍及力道都逐年同步增長。

回顧今年9月份，花蓮發生洪災，全台各地的「鏟子超人」湧入花蓮協助家園復原工作外，慈濟也在第一時間迅速進駐，積極運送多樣物資，包括：林美達食品的福慧珍粥、艾益生力增飲營養品、維他露舒跑飲料、高雄方師傅麵包、主幼實業SAKI蕃茄原汁、全家便利商店與琭太公司醇香燕麥飲，以及中美製藥醫藥包等企業都共同響應，提供災區所需物資。

對於這次花蓮的洪災，林宜琳表示，中美與慈濟基金會協力完成上千份的「健康隨身包」組裝，內含止痛、傷口護理、感冒等基本醫療用品，在36小時內透過員工與慈濟志工接力，火速組裝並送抵花蓮災區。她說，十年前她投入國際與國內賑災，這一次除了自己到現場當「鏟子超人」清理淤泥外，也帶動了幾位二代企業友人，共同投入機具設備捐贈，「善的力量與感染力相當不可思議，是人間最溫暖的力量，我深有所感」。

▼花蓮慈濟設立臨時醫療站。（圖／記者白珈陽攝）



▼慈濟與中美製藥合作，提供破千個醫藥包。（圖／中美製藥提供）

