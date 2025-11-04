　
生活

GD慶功宴為何不試試台灣小籠包？　他曝韓人1習慣：離家的人都懂

▲▼ 直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後。（圖／記者莊喬迪攝） 

▲GD唱完大巨蛋直奔金豬食堂。（圖／記者莊喬迪攝）

記者曾筠淇／綜合報導 

南韓天王GD（G-DRAGON）7月和本月來台舉辦演唱會後，都到金豬食堂用餐，吸引許多粉絲圍觀。有網友好奇，為何GD的慶功宴都選在金豬食堂呢？粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文分享看法，「這也是一種很典型的韓國人習慣」，在海外忙碌一整天後，最想吃的往往不是異國料理，而是「家鄉味」。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文表示，為什麼GD在台灣辦慶功宴，卻選韓國烤肉？有人疑問，都已經出國了，不會想要試試看小籠包、牛肉麵或夜市美食嗎？為什麼是選擇韓國菜呢？

粉專認為，雖然GD選擇金豬食堂，也可能有商業考量，「但其實，這也是一種很典型的韓國人習慣。不管是出差、旅遊，甚至是海外工作的韓國人，只要離開韓國幾天，就會開始想吃韓餐。有些人甚至會在行李箱裡塞幾包『辛拉麵』同行」。

粉專表示，他曾經問過韓國朋友原因，對方告訴他「那不是挑嘴，是家的味道」。粉專指出，韓國人吃飯很有儀式感，「一鍋熱湯、一碗白飯、幾樣小菜，而且桌上一定要有『紅的』泡菜。那畫面不是料理，而是他們生活的一部分」，所以當韓國人在海外工作一整天，最想吃的從不是異國料理，而是能讓身體和心都安靜下來的泡菜鍋。

粉專說，他不敢揣測GD在想什麼，但從這點也可看出一點文化的可愛之處，就是「離家幾天就開始想念韓國味」的感覺，相信這是每個離開家的人都懂的感覺，「所以啊，下次如果你在國外遇到韓國人，不妨微笑著遞上幾包辛拉麵，說不定，就能交上幾個韓國朋友歐」。

本文經粉專「不奇而遇 Steven & Sia」授權引用

GD G-DRAGON 金豬食堂 韓國菜 慶功宴 不奇而遇 Steven & Sia

