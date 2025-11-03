中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

▲APEC領袖代表林信義返國舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

2025年APEC經濟領袖會議落幕，不過外界高度關注明年（2026）APEC將在中國大陸主辦，台灣的領袖代表是否可順利前往，或是成員安全是否有疑慮？外交部國際組織司司長孫儉元表示，去年大陸主辦2026的APEC後，我方就向陸方提出我方是否會被平等對待，還有與會人員的安全疑慮，很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，並表達強烈的關切，最後在各方共同努力下，陸方提出了「書面保證」；而國安會諮委徐斯儉則說，中國做出了承諾，希望中國能遵守承諾。

由於日本首相高市早苗主動透過社群媒體，公布她與台灣APEC領袖代表林信義會面的照片，引起中國方面的強烈關切。對此，林信義表示，21個經濟會員體都是平等地位參加，所有領袖跟代表交流都很正常狀況跟合理。他認為，所以沒有什麼奇怪，互動很多，跟很多領袖都有很多互動跟溝通，這很正常的事情。

不過，由於明年（2026）的APEC經濟領袖會議將在中國大陸舉辦，社會各界高度關注台灣是否能如往年順利與會，且成員安全是否有疑慮？林信義強調，國際高度關注台海穩定現狀，在這樣的國際經貿重要交流場域，不能沒有台灣的聲音，世界需要，也不能沒有台灣。

外交部國際組織司司長孫儉元則表示，所有會員經濟體平等參與，這是APEC最核心的原則，也是長期以來能夠維持APEC和諧，以及順暢運作最關鍵的要素。

孫儉元提到，去年大陸主辦2026的APEC申請後，我方就向陸方提出我方是否會被平等對待，以及與會人員的安全疑慮跟質疑，其實很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，並表達非常強烈的關切，最後在理念相近會員國努力下，陸方做出了「書面保證」。

徐斯儉表示，APEC所有會員體去年就舉辦原則已達成共識，中國也做出承諾，希望中國能遵守承諾。不過，在明年的出席人員是否調整部分，他坦言，這不是他可以回答的，但每一年的年初，外交部跟國發會都有策略會議，各部會也會參與，國安會也會提供協助，整體規劃後明年會在適當的時候宣布。