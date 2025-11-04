人妻太正「合照當手機桌布炫耀」　他遭告討150萬免賠

記者黃翊婷／台北報導

北部一名人夫控訴，小花（化名）在婚姻關係存續期間與阿哲（化名）搞曖昧，阿哲甚至將兩人的合照設定為手機桌布、社群帳號頭像，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償150萬元。不過，士林地院法官日前審理之後，認為人夫證據不足，裁定駁回。

▲阿哲因為覺得小花外型亮眼，便將兩人的合照設為手機桌布，卻因此遭到人夫提告求償150萬元。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小花在2017年分居、2022年7月離婚，但今年1月他在社群軟體上發現，小花疑似在婚姻關係存續期間就與阿哲搞曖昧，而且經過他的調查，阿哲早在2018年就將與小花的合照設定為社群帳號頭像及手機桌布，可見兩人長期維持親密關係，顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定提告求償150萬元。

對於上述指控，小花辯稱，該張合照是工作上的合影留念，其餘照片則是和同事們一起出遊所拍攝，她沒有與阿哲單獨出遊，也沒有在婚姻關係存續期間出軌。

阿哲也表示，因為小花外型亮眼，他才會把合照設為頭像及手機桌布，這樣就能向朋友炫耀；後來他在2022年10月偶遇小花，得知對方已經離婚才展開追求，此前並未踰矩。

士林地院法官表示，經檢視人夫出示的照片證據，發現小花和阿哲的合照並無親密的肢體接觸或舉止，就算阿哲將合照設為頭像和手機桌布，最多也只能證明他對小花有好感，無法認定兩人正在交往。

法官接著指出，而在其他的出遊照片中，大多都是小花的獨照，即便照片中小花的鏡片反射出阿哲的身影，也只能推認兩人曾一同出遊，依照社會常情，朋友相約出遊並未達到「情節重大致侵害配偶權」的程度，最終認定人夫證據不足，裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。