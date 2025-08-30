　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交往女高中生「偷藏249部性影像」　男友下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）曾與學妹A交往，他明知A女就讀高中，是未成年人，仍在交往第一天就發生性行為，甚至在交往期間拍攝性影像，數量多達239部；後來他與B女交往，並以不詳方式取得10部性影像。士林地院法官日前審理之後，認定阿強涉犯4罪，依法判處1年2個月至3個月不等的有期徒刑，得易服社會勞動的部分，應執行刑期為5個月。

▲▼女學生。（圖／CFP）

▲阿強與A女、B女交往時，明知她們都是未成年人，仍在交往期間發生性行為，甚至留下性影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A女是阿強的學妹，兩人交往時，他明知A女仍在就讀高中，尚未成年，竟在交往第一天就發生性行為，甚至在交往期間要求拍攝A女裸露私密部位的性影像，數量多達239部。

之後，阿強與B女發展出新戀情，同樣在交往期間以不詳方式取得B女裸露私密部位的性影像，數量為10部。後來A女的母親發現異狀，立刻前往警局報案，警方隨即在2023年11月間逮捕阿強，並在他的手機中查獲少女們的性影像。

雖然阿強辯稱這是情侶間的情趣，但士林地院法官認為，阿強是在交往期間取得A女和B女的性影像，他明知兩人均未成年，仍趁她們性觀念及自主決定權都尚未成熟之際，做出上述事情，甚至在分手之後，仍恣意繼續持有性影像，行為確實不妥。

然而，法官表示，本案並無證據顯示阿強在行為當下，有做出任何違反A女和B女意願的舉動，也無法證明他有對少女們造成什麼心理創傷，最終依犯製造少年性影像罪，判處有期徒刑1年2個月；再依犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共2罪，各判處有期徒刑3個月；再依無正當理由持有少年性影像罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。其中，得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行刑期為5個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。
(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

交往女高中生「偷藏249部性影像」　男友下場曝光

富商性侵失敗痛毆女伴！羞辱「對妳這麼好不給X」下場出爐

信義區空橋驚見「高跟鞋妹半裸與男子激戰」　2分鐘母湯片網傻眼

快訊／台東池上資源回收廠火警　1男二度燒燙傷送醫

民營電廠「聯合行為」拒降價賣台電　挨罰60億爭訟逾10年靠這招落幕

獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠　老闆亮對話喊冤

快訊／屏東10天前男社工爆頭亡　「僅距50公尺」今再爆死亡車禍

高雄男上網看片才知「妻子是女優」！崩潰求離婚：都不給碰

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

交往女高中生「偷藏249部性影像」　男友下場曝光

富商性侵失敗痛毆女伴！羞辱「對妳這麼好不給X」下場出爐

信義區空橋驚見「高跟鞋妹半裸與男子激戰」　2分鐘母湯片網傻眼

快訊／台東池上資源回收廠火警　1男二度燒燙傷送醫

民營電廠「聯合行為」拒降價賣台電　挨罰60億爭訟逾10年靠這招落幕

獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠　老闆亮對話喊冤

快訊／屏東10天前男社工爆頭亡　「僅距50公尺」今再爆死亡車禍

高雄男上網看片才知「妻子是女優」！崩潰求離婚：都不給碰

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

藍湖颱風今天將生成！最新路徑曝光　午後炸雷雨

狗都比你會賺錢！牠靠1行為成網紅　存款超過白領月薪

台股震盪創新高　輝達、蘋果炒熱科技題材

台積電逃過一劫！三星等3公司「中國豁免」被撤銷　專家分析內幕

國人青睞海外投資　專家曝「滿手美元資產的最大風險」

韓妞「敷面膜隱藏用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫、精華液不浪費

咖啡「買9送9」、冰品飲料「買2送2」　超商周末優惠懶人包

交往女高中生「偷藏249部性影像」　男友下場曝光

AI概念股領跌！美股收黑、那指重挫逾1％　台積電ADR跌3.11％

午後「冷心低壓」炸冰雹雷雨！　新北等5縣市飆38℃

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

社會熱門新聞

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

少女南投露營疑遭老闆服兵役兒子性侵

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

當面見過4次應該很安全？他被騙168萬

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

斷魂畫面曝　71歲嬤遭大貨車重輾爆血亡

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

少女南投露營遭性侵　闆娘連發2聲明：相信兒子

更多熱門

相關新聞

曾犯性侵被搜到　他聲請匿名遭駁回

曾犯性侵被搜到　他聲請匿名遭駁回

男子阿強（化名）過去涉犯強制性交罪、強制罪、違反妨害兵役治罪條例等案件，因而被法院判刑，但他認為，裁判書公開姓名，導致他找工作受挫、再社會化困難，所以希望法院能同意以適當方式隱藏他的相關資訊。不過，士林地院法官日前審理之後，裁定駁回阿強的聲請。

「投資達人」吸金千萬賭光　下場慘了

「投資達人」吸金千萬賭光　下場慘了

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

駕駛拒檢撞警　求和解被法官光速打臉

駕駛拒檢撞警　求和解被法官光速打臉

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

風田宣布結婚！　

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面