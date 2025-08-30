交往女高中生「偷藏249部性影像」　男友下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）曾與學妹A交往，他明知A女就讀高中，是未成年人，仍在交往第一天就發生性行為，甚至在交往期間拍攝性影像，數量多達239部；後來他與B女交往，並以不詳方式取得10部性影像。士林地院法官日前審理之後，認定阿強涉犯4罪，依法判處1年2個月至3個月不等的有期徒刑，得易服社會勞動的部分，應執行刑期為5個月。

▲阿強與A女、B女交往時，明知她們都是未成年人，仍在交往期間發生性行為，甚至留下性影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A女是阿強的學妹，兩人交往時，他明知A女仍在就讀高中，尚未成年，竟在交往第一天就發生性行為，甚至在交往期間要求拍攝A女裸露私密部位的性影像，數量多達239部。

之後，阿強與B女發展出新戀情，同樣在交往期間以不詳方式取得B女裸露私密部位的性影像，數量為10部。後來A女的母親發現異狀，立刻前往警局報案，警方隨即在2023年11月間逮捕阿強，並在他的手機中查獲少女們的性影像。

雖然阿強辯稱這是情侶間的情趣，但士林地院法官認為，阿強是在交往期間取得A女和B女的性影像，他明知兩人均未成年，仍趁她們性觀念及自主決定權都尚未成熟之際，做出上述事情，甚至在分手之後，仍恣意繼續持有性影像，行為確實不妥。

然而，法官表示，本案並無證據顯示阿強在行為當下，有做出任何違反A女和B女意願的舉動，也無法證明他有對少女們造成什麼心理創傷，最終依犯製造少年性影像罪，判處有期徒刑1年2個月；再依犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共2罪，各判處有期徒刑3個月；再依無正當理由持有少年性影像罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。其中，得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行刑期為5個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。