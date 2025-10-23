　
社會 社會焦點 保障人權

幫騙光1300萬元黃金　車手賺5千元要關4年2個月

記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子去年9月間透過臉書徵才貼文，加入詐騙集團擔任面交車手，並約定報酬為5000元，隨後他依照指示向受害者收取「黃金」，總價值高達1300萬元。士林地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元之罪，判處陳男有期徒刑4年2個月。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲受害者拿出總價值高達1300萬元的黃金，想進行股票投資，結果全被詐團騙光。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男去年9月間透過臉書徵才貼文，加入詐騙集團擔任面交車手，雙方約定每日報酬為5000元；接著，詐團成員在臉書刊登假投資貼文，等到受害者依照貼文內容主動加入LINE群組，再佯裝成客服、投資老師，鼓吹受害者下載特定APP，投資股票保證獲利、穩賺不賠，還可以放大資金、抽股票。

受害者誤信話術，答應交付黃金當作儲值金。詐團便在同年10月至11月間指示陳男帶著假工作證、現金繳款單據，前往約定地點與受害者碰面，陳男得手之後，再把總價值高達1300萬元的黃金交給上游成員。

後來事情敗露，陳男落網之後，對於上述犯行均坦承不諱。

士林地院法官認為，陳男不思遵循正當管道賺取金錢，反而加入詐團擔任車手，導致受害者損失高達1300萬元，犯罪所生危害非輕，考量到他已經坦承犯行，並非毫無悔意，只是至今仍未給予受害者任何賠償，最終依犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元之罪，判處他有期徒刑4年2個月，全案仍可上訴。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

市場免費「洗金」塑形竟是詐術 女子用「王水」動手腳洗掉5克

浙江臨海一名王姓女子在集市上被攤販以「免費清洗、塑形黃金手鐲」為名，實際使用化學藥劑「王水」暗中溶走黃金。王女取回手鐲後發現重量減輕、質地變軟，報警後確認被偷走約5克黃金。警方隨即將涉案男子拘捕，提醒民眾勿輕信街頭「免費洗金」服務，以防落入化學詐騙陷阱。

