幫騙光1300萬元黃金　車手賺5千元要關4年2個月

記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子去年9月間透過臉書徵才貼文，加入詐騙集團擔任面交車手，並約定報酬為5000元，隨後他依照指示向受害者收取「黃金」，總價值高達1300萬元。士林地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元之罪，判處陳男有期徒刑4年2個月。

▲受害者拿出總價值高達1300萬元的黃金，想進行股票投資，結果全被詐團騙光。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男去年9月間透過臉書徵才貼文，加入詐騙集團擔任面交車手，雙方約定每日報酬為5000元；接著，詐團成員在臉書刊登假投資貼文，等到受害者依照貼文內容主動加入LINE群組，再佯裝成客服、投資老師，鼓吹受害者下載特定APP，投資股票保證獲利、穩賺不賠，還可以放大資金、抽股票。

受害者誤信話術，答應交付黃金當作儲值金。詐團便在同年10月至11月間指示陳男帶著假工作證、現金繳款單據，前往約定地點與受害者碰面，陳男得手之後，再把總價值高達1300萬元的黃金交給上游成員。

後來事情敗露，陳男落網之後，對於上述犯行均坦承不諱。

士林地院法官認為，陳男不思遵循正當管道賺取金錢，反而加入詐團擔任車手，導致受害者損失高達1300萬元，犯罪所生危害非輕，考量到他已經坦承犯行，並非毫無悔意，只是至今仍未給予受害者任何賠償，最終依犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元之罪，判處他有期徒刑4年2個月，全案仍可上訴。