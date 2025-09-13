車手幫詐53.4萬元零報酬　結局還要賠12萬元換緩刑

記者黃翊婷／台北報導

小軒（化名）加入詐騙集團擔任面交車手，今年3月間他依照上級指示，向受害者收取現金53.4萬元，事後不僅沒有拿到報酬，還被循線找上門的警方逮捕。士林地院法官日前審理此案，考量到小軒已經賠償受害者12萬元並成立調解，最終依法判處他有期徒刑6個月，緩刑2年。

▲小軒賠償12萬元並與受害者成立調解，最終獲得緩刑的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐騙集團自今年1月起以林姓網友的身分邀請受害者加入LINE群組，聲稱只要下載一款APP就可以進行台股投資，只是入金需要面交現金。受害者誤信話術，同意拿出53.4萬元的投資金。

接著，詐團指示小軒在同年3月間前往約定地點，向受害者收取53.4萬元現金，再把一張假的收據交給對方，隨後立刻將錢拿到公園，上繳給詐團其他成員。

事後受害者發現被騙，憤而報警。警方在同年4月間持法院核發的搜索票，前往小軒的住處執行搜索，當場查扣手機等犯罪工具。

小軒在偵查、法院準備程序及審理時，均自白犯罪，而且他在本案中，並沒有獲得任何報酬。

士林地院法官認為，小軒擔任詐團面交車手，導致受害者財物損失，犯罪所生危害非輕，考量到他犯後始終坦承犯行，也與受害者成立調解，當庭賠償12萬元，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑6個月，緩刑2年，全案仍可上訴。