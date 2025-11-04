　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普4月初宣布實施對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普關稅上訴案將於5日登上最高法院，但財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，不論大法官們屆時如何裁決，外界應該假設，政府課徵的全球性關稅措施將長期維持下去。

美國最高法院預計5日審理關稅案，決定這項政策是否具有合法性。但目前大法官由保守派占多數，今年已經在一系列重大裁決中支持總統。

貝森特表示，自己預期最高法院將支持目前根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅，即使被駁回，政府也將直接轉向其他關稅授權法規，「你們應該假設它們（關稅）會持續下去」。

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲貝森特對最高法院裁決表示樂觀。（圖／路透）

他提及的其他關稅法源包括《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第122條款，該條款允許在150天內徵收最高15%關稅以平衡貿易失衡，又或者是《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第338條款，該條款允許對歧視美國商務的國家課徵最高50%關稅。

川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》，以美國去年貿易逆差達1.2兆美元為由宣布國家緊急狀態，對大多數貿易夥伴實施高額關稅。儘管下級法院裁定，總統援引此法實施關稅已經逾越職權，但政府火速提出上訴。

事實上，川普是首位援引此法徵收關稅的總統。該法賦予總統一項廣泛權力，在宣布國家緊急狀態時，管理各種經濟交易，通常被用來對競爭對手實施懲罰性經濟制裁。

川普2日在空軍一號上強調，「如果沒有關稅，我們就沒有國家安全，世上其他國家會嘲笑我們，因為他們多年來一直對我們課徵關稅，並且占我們的便宜。」此前，他曾暗示可能親赴最高法院旁聽，但如今正式表態不會出席。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝薇安揭「護理女神」靠1網站月入百萬　駁斥性交易黃明志
粿粿「1行為」親手摧毀和解機會　范姜彥豐切心法院見
吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出
真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景
陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」　全台僅2人擁有
鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳遊說失敗　WSJ：川普官員強力反對「對中銷售Blackwell」

最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

英火車刺人案「凶嫌持刀畫面曝光」　駕駛員機警1舉動救了全車

北韓前形式國家元首金永南逝世享壽97歲　金正恩今前往弔唁

俄軍持續蠶食領土！　分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

法官裁定繼續糧食補助措施　川普政府稱將部分發放食物券

美股道瓊收黑226點！台積電ADR漲1.47％　亞馬遜創歷史新高

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

黃仁勳遊說失敗　WSJ：川普官員強力反對「對中銷售Blackwell」

最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

英火車刺人案「凶嫌持刀畫面曝光」　駕駛員機警1舉動救了全車

北韓前形式國家元首金永南逝世享壽97歲　金正恩今前往弔唁

俄軍持續蠶食領土！　分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

法官裁定繼續糧食補助措施　川普政府稱將部分發放食物券

美股道瓊收黑226點！台積電ADR漲1.47％　亞馬遜創歷史新高

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

人妻太正「合照當手機桌布炫耀」　他遭告討150萬免賠

房市冰封期將解凍！　李同榮指3轉折點：抄底訊號浮現

OpenAI與AWS宣布聯手！將用上數十萬顆NVIDIA晶片訓練新一代AI

黃仁勳遊說失敗　WSJ：川普官員強力反對「對中銷售Blackwell」

美債ETF縮水千億　僅三檔長天期逆勢吸金　00768B規模成長居首

星巴克賣中國60%股權給博裕資本　套現40億美元

TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣！引擎服役20年還在用

最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

【別嚇我...】上班上到一半收銀機突然打開！OAO

國際熱門新聞

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

陸企峇里島「暴龍懸崖」蓋電梯　當局喊卡

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

美股道瓊收黑226點　台積電ADR漲1.47％

Shein實體店將開！平台竟賣兒童情趣娃娃

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

美重啟核試　芬蘭總統警告全球危機

日相高市早苗支持率82%　超越師傅安倍

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人重傷受困

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

美財長警告稀土受限加關稅　中：施壓無益

更多熱門

相關新聞

美財長警告稀土受限加關稅　中：施壓無益

美財長警告稀土受限加關稅　中：施壓無益

針對美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前警告，如果中國持續限制稀土出口，川普政府準備提高關稅的言論，中國外交部發言人毛寧今天表示，單純威脅和施壓無助於解決問題，當務之急是雙方落實兩國元首釜山會晤的共識，以為中美經貿合作帶來更穩定環境。

臺灣企銀「掌握關稅變局新契機」系列活動　助企業洞悉國際貿易趨勢

臺灣企銀「掌握關稅變局新契機」系列活動　助企業洞悉國際貿易趨勢

中國稀土政策若走回頭路　美國財長：川普可能提高關稅

中國稀土政策若走回頭路　美國財長：川普可能提高關稅

川普：不會重啟美加貿易談判

川普：不會重啟美加貿易談判

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

關鍵字：

關稅

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面