最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

▲川普4月初宣布實施對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普關稅上訴案將於5日登上最高法院，但財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，不論大法官們屆時如何裁決，外界應該假設，政府課徵的全球性關稅措施將長期維持下去。

美國最高法院預計5日審理關稅案，決定這項政策是否具有合法性。但目前大法官由保守派占多數，今年已經在一系列重大裁決中支持總統。

貝森特表示，自己預期最高法院將支持目前根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅，即使被駁回，政府也將直接轉向其他關稅授權法規，「你們應該假設它們（關稅）會持續下去」。

▲貝森特對最高法院裁決表示樂觀。（圖／路透）



他提及的其他關稅法源包括《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第122條款，該條款允許在150天內徵收最高15%關稅以平衡貿易失衡，又或者是《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第338條款，該條款允許對歧視美國商務的國家課徵最高50%關稅。

川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》，以美國去年貿易逆差達1.2兆美元為由宣布國家緊急狀態，對大多數貿易夥伴實施高額關稅。儘管下級法院裁定，總統援引此法實施關稅已經逾越職權，但政府火速提出上訴。

事實上，川普是首位援引此法徵收關稅的總統。該法賦予總統一項廣泛權力，在宣布國家緊急狀態時，管理各種經濟交易，通常被用來對競爭對手實施懲罰性經濟制裁。

川普2日在空軍一號上強調，「如果沒有關稅，我們就沒有國家安全，世上其他國家會嘲笑我們，因為他們多年來一直對我們課徵關稅，並且占我們的便宜。」此前，他曾暗示可能親赴最高法院旁聽，但如今正式表態不會出席。