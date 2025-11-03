陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

▲一名小孩在黑龍江海底撈的紙碗中撒尿。（圖／翻攝紅星新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

上海海底撈今年2月才發生顧客跳到桌上，朝滾燙火鍋內撒尿，一時鬧得沸沸揚揚。未料近日黑龍江海底撈也上演撒尿事件，一位王姓男子說，他於10月30日晚間在海底撈哈爾濱銀泰店就餐時，發現鄰桌小孩直接在公共場合撒尿。

綜合陸媒報導，當時孩子對媽媽說想上廁所，「孩子媽直接給他抱起來，屁股對著我們，順手拿了一個小紙碗接著，直接就放在備菜的推籃上」。

王男直言，「更令人無法接受的是，他們還用擦手的毛巾擦拭，紙碗在備菜推籃上放了五分鐘，周邊散發著尿味」。

王男向海底撈工作人員反映後，工作人員賠償了他一份水果盤。但他不接受，水果盤也沒吃。隔日，海底撈回覆王男，該門市已於事發後15分鐘內完成該區域專項清潔消毒，相關汙染用品均已廢棄處理，已指定專人與王男保持溝通積極跟進處理。

▼裝尿液的紙碗直接被家長置於備菜推籃。（圖／翻攝紅星新聞）

值得注意的是，就在前段時間，海底撈「小便門」案件才剛剛宣判。唐姓、吳姓少年今年2月24日在上海一間海底撈的包廂內用餐，先後跳到桌上朝火鍋尿尿並互拍影片，吳男多天後將影片PO上網路，立刻引發網友瘋狂轉貼並留言撻伐。

上海黃浦警方隨後對涉案的唐姓及吳姓少年作出了行政拘留處罰。最終，上海黃浦法院一審判處唐姓及吳姓少年及2人的父母須賠償220萬元人民幣。按照機構估算，海底撈外灘餐廳發生的事件，導致海底撈不僅退還相關顧客的餐費，還給予10倍賠償，預計這筆賠償金額介於人民幣1500萬元至1800萬元之間。

▼今年2月，上海兩名少年尿襲海底撈。（圖／翻攝微博）