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海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」

▲▼海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」。（圖／翻攝微博）

▲海底撈「臻選店」在北京開幕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

知名火鍋連鎖餐廳海底撈近日在北京開了一間「臻選店」，主打粵式海鮮火鍋，人均消費高達700元人民幣（約2900元新台幣）。

根據《新品略財經》報導，中國大陸火鍋產業競爭激烈，各家品牌都在打價格戰，但「海底撈臻選店」卻反其道而行，走高價路線，平均客單價高達700元人民幣。

▼「臻選店」主打粵式海鮮火鍋。（圖／翻攝微博）

▲▼海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」。（圖／翻攝微博）

臻選店與過去的海底撈不同，主打的不是川味火鍋，而是粵式海鮮火鍋，鍋底有金湯花膠雞鍋、波士頓龍蝦鍋、澳門豬骨雞腳火鍋，食材皆為精選海鮮與優質禽肉。

報導提到，臻選店所有服務人員均接受專業禮儀培訓，侍茶師團隊來自服務過米其林與黑珍珠餐廳的團隊，多位工作人員有高端酒店、高端餐飲從業經驗。

▲▼海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」。（圖／翻攝微博）

臻選店營業初期採取限量預定的接待模式，現在已經全面開放，據報導，從7月8日開幕以來，每天晚上都呈現客滿的狀態。

據商啓咨詢發表的《2025火鍋餐飲產業研究報告》顯示，消費者選擇火鍋店首要關注的是價格，其次才是品牌和口碑，這直接推動了中高端火鍋品牌不斷降價，海底撈也面臨壓力。

▲▼海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」。（圖／翻攝微博）

《新品略財經》分析，高價格對應高品牌形象，海底撈推出臻選店，能拉高整個海底撈的品牌形象，豐富海底撈門店類型，聚焦中高端粵式火鍋市場，自然也能賺得更多。

據海底撈2024年年報，截至2024年末，海底撈透過內部創業創立了11個餐飲品牌，2025年1月，海底撈旗下砂鍋品牌「從前印象」在重慶開業，主要針對家庭客群和工作餐需求人群，主打川湘家常菜，人均價格50元人民幣（約200元新台幣）。

▼不少顧客給出低評價。（圖／翻攝微博）

▲▼海底撈「臻選店」客單價3千元！改賣「粵式海鮮火鍋」。（圖／翻攝微博）

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