搭高鐵！他往前一看「都同1姿勢」超療癒　萬人點頭：這樣才好睡

▲靠窗的旅客都習慣頭歪一側，比較有安全感。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

靠窗特別有安全感！一名網友笑稱，最近搭乘高鐵時觀察到，「台灣人坐在靠窗位子都會黏在窗上」，一個個都在打瞌睡，這一幕讓他感到十分逗趣。文章曝光後，破5萬網友朝聖回應，「像被磁鐵吸住一樣」、「靠窗帶來的安全感」、「靠走道的頭也會偏右」。

一名網友在Threads表示，他坐在最後方的位子上，望向前方時，發現每個靠窗的旅客都歪著頭，似乎都是在閉目養神，讓原PO突然會心一笑。

底下引來破5萬人笑回，「中間的人會坐很端正，靠走道的頭也會偏右」、「靠著比較好睡」、「大眾運輸的每個窗戶上都會有一片油在那邊」、「但是一晃就容易敲到玻璃」、「這是必須的啊，拿到票時最期待自己是A或E」、「台灣人一坐靠窗就像被磁鐵吸住一樣」、「沒錯，這是靠窗的標配」、「可以避免跟陌生人接觸」、「靠窗帶來的安全感」。

說到座位話題，反而常出國的人不愛靠窗的位子，日前一名女網友解釋，她不會一直跑廁所，但就怕真的尿急，得麻煩乘客借過一下，「所以走道最讚！」

該貼文也引來很多旅客爆共鳴，「走道才是王道啊！尿尿或走一走的首選」、「方便尿尿、拿行李、點飲料最重要了，誰管什麼落地起飛景色」、「碰到在睡覺的，要叫他也不是、不叫他我又出不去，所以我也喜歡加價買走道座位」、「從以前到現在超愛坐走道，上廁所方便、拿行李超快，或是突然要拿啥也方便，到了還可以立刻排隊衝下飛機，最討厭坐窗邊」。