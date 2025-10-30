高鐵免費送「造型眼罩枕」！11/7起全台車站募血　捐250cc就能領

▲高鐵將贈送「造型眼罩枕」鼓勵民眾捐血。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為協助醫療院所度過歲末用血高峰，高鐵公司宣布，今年續推動「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，11月7日起連續4個星期五，將在高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站舉辦12場巡迴募血活動，盼民眾挽袖響應，協助更多病患即時獲得醫療援助，高鐵也將致贈「高鐵造型眼罩枕」鼓勵民眾捐血。

每年歲末寒冬氣溫驟降，影響民眾捐血意願下滑，全台血庫存量也隨之緊縮。台灣高鐵自2012年起，每年持續舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，至今已吸引逾1.8萬人次參與，累計募得2萬8,782袋血液。

高鐵今年持續在高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站舉辦「捐血傳愛」活動，11月7日起連續4個星期五共12場巡迴募血。

▲高鐵啟動「寒冬送暖 捐血傳愛」活動。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司表示，為感謝民眾熱血相挺，凡完成捐血250cc者，可獲贈「高鐵造型眼罩枕」紀念品乙份。該贈品結合眼罩與靠枕設計，可作為頸枕、腰枕或遮光眼罩；捐血500cc者則可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止。

根據世界衛生組織統計，每次捐血平均能挽救3個人的生命，定期捐血除了幫助他人，亦有助於促進血液循環與新陳代謝，維持身體健康。台灣高鐵呼籲民眾共同響應「救人又助己」的公益行動，讓高鐵列車不僅載運旅客，更承載滿滿愛與關懷。