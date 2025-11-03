86歲還在開Uber！阿公級老司機「超狂背景」曝　竟是斐濟富商

▲Uber司機竟是斐濟富商。（圖／翻攝自financewithnav）



記者王佩翊／編譯

企業家納夫沙阿（Nav Shah）日前在斐濟搭乘Uber時，意外發現司機竟然是高齡86歲的老翁，好奇心也驅使他進一步探究這名司機為何年事已高仍然出來跑車，是否是因為財務狀況有問題。沒想到駕駛的真實身分竟是身價超過54億新台幣的富商，而他投身Uber，只是因為將這份收入拿來資助貧困少女。

根據Khaosod報導，納夫沙阿在Instagram公開這個驚人的小故事與影片，兩人的交談與互動也在網路上迅速走紅，吸引上千網友按讚分享。沙阿在影片說明中寫道，「他今年86歲，開優步，他的事業年營收超過1.75億美元（約54億新台幣）。當我問他為什麼還在開車時，他微笑說，『我把這些錢送去教育印度女孩，每一趟都能幫助另一個孩子上學。』」

原來這名86歲的Uber駕駛早就擁有自己的「商業帝國」，年營業額達1.75億美元（約54億新台幣），包括13家珠寶店、6間餐廳、1家地方報紙及4間超市。當被問及是否白手起家時，他則驕傲地表示，「我父親在1929年僅憑5英鎊起家，一手打造這個事業。」

他在解釋開Uber的動機時表示，「我將Uber的收入用來資助印度女孩接受教育，每一趟車程都能幫助另一個孩子上學。」身為3個女兒父親的他，在確保自己女兒都受到良好教育後，決心將這份愛延伸到更多需要幫助的女孩身上。

令人感動的是，他已經連續10年持續透過開車賺取額外收入，至今已經資助24名印度女孩接受教育。

影片引發網友熱烈迴響，許多人讚揚這名駕駛是「真正的傳奇」，並稱讚他的慷慨精神。有網友留言，「真是個啟發人心的故事！」也有人分享親身經歷道，「我今年從機場叫車時就遇到了這個司機，他人很好，我們聊天很愉快，甚至主動幫忙搬行李，說女性不應該做這些事！」