印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

▲少年遭高速行駛的火車撞死。（圖／翻攝自The Indian Witness）



記者王佩翊／編譯

印度一名15歲少年站在鐵軌旁自拍時，因為太靠近軌道，慘遭疾駛而來的火車當場撞死，而整起事故過程正好都被手機鏡頭記錄下來，畫面怵目驚心。

根據印度媒體報導，15歲死者維什瓦吉特·薩胡（Vishwajeet Sahu）來自曼加拉加特，10月28日他與母親一同前往達克辛卡利神廟參拜，返家途中行經普里市詹納克德夫普爾火車站附近的鐵軌時，他突然決定要停下腳步錄製短影片，沒想到卻因此送命。

從死者遺留的手機畫面可清楚看到，薩胡獨自站在鐵軌附近自拍錄影，當火車高速駛近時，強勁的氣流瞬間將他的手機吹落在地，緊接著就發生了致命的撞擊。奧里薩邦鐵路警察（GRP）獲報後立即趕抵現場，將遺體運送至醫院進行驗屍程序。

令人遺憾的是，這並非該地區首起因拍攝社群媒體內容而喪生的案例。今年8月，同樣來自奧里薩邦的22歲網紅薩加爾·圖杜（Sagar Tudu）在柯拉普特縣的杜杜瑪瀑布拍攝影片時失蹤。這名來自甘賈姆區貝爾漢普爾的YouTuber當時正使用空拍機為頻道錄製內容，卻因上游瑪查昆達水壩洩洪導致水位暴漲而被急流沖走。

儘管當地民眾、遊客以及瑪查昆達警方和消防隊展開大規模搜救行動，但圖杜至今仍下落不明，研判已經罹難。這兩起接連發生的死亡事件，突顯出年輕人為追求網路聲量和關注度，不惜冒險在危險地點拍攝內容的嚴重問題。