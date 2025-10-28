獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區豪宅雙屍命案！37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子被發現，遺體交纏陳屍於客廳處，現場還有不明白色粉末、半錠藥錠。據悉，曾女的富商前男友聞其死訊心痛不已，前男友透露，他與曾女交往6年，期間他豪砸上千萬替曾女圓夢，孰料，分手後再得知對方消息，竟是從新聞中知曉曾女死訊。

曾女已婚的富商前男友透露，他與曾女交往6年，曾女大學就學期間的所有開銷，包括名牌服飾、手機，他二話不說全買單，呵護程度「連我老婆都吃醋」，他為了安撫妻子，斥資購買新款保時捷休旅車安太座。

富商前男友表示，交往期間他鼓勵曾女學習理財、投資、拓展人脈，年初曾女因加入直銷團隊發展受挫「想要散散心」，他豪擲數十萬，讓喜歡游泳、潛水的曾女到菲律賓宿霧念語言學校、完成「菲國跳島潛水之旅」，還讓曾女入住高檔VILLA消遣解悶。

除此之外，富商前男友還斥資200萬，購買新款MINI COOPER給曾女當外出跑業務的交通工具，2人今年8月間協議分手，分手後他還於9月底帶曾女到香港考察境外保金業務，之後便遭曾女封鎖、斷聯。

至於為何2人會分手，富商前男友自嘲表示，「可能我沒有遊艇吧？」他稱，本來他對曾女的新戀情保持祝福態度，沒想到會在新聞中得知前女友死亡的消息，讓他不敢置信也非常傷心悲痛。