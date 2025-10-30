　
國際

月經來遲到！印度男主管逼女員工「脫衣證明」　還拍衛生棉照

▲▼少女,女學生,女高中生,女生,學生。（圖／VCG）

▲ 清潔工指控男主管離譜行為。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度哈里亞納邦羅赫塔克（Rohtak）傳出一起離譜事件，智者達耶難陀大學（Maharshi Dayanand University）4名女性清潔工，竟遭男性主管強迫脫衣檢查生理期，以證明遲到原因，事件曝光後掀起公憤。

據《News18》報導，事發的26日正值哈里亞納邦首長戈什（Ashim Kumar Ghosh）到訪該校期間，當天上午4名女性清潔工上班遲到，向主管維諾德（Vinod Kumar）及維騰德（Vitender Kumar）稱原因是生理期身體不適，卻遭到質疑。

男主管不接受她們的解釋，更要求「提出證據」。受害者指控，其中一名主管命令一名女工當場脫衣，並指派另一名女工檢查她是否真的使用衛生棉，甚至還將衛生棉拍照存證。

消息傳出後，現場其他工人紛紛聚集抗議，要求嚴懲兩名主管，副校長拉吉維爾（Rajveer）及教務主任克里希納坎特（Krishnakant Gupta）已和受害女工面談了解狀況。

校方火速將兩名主管停職，並通報警方介入調查。哈里亞納邦婦女委員會也主動關切此案，要求羅赫塔克警方提交詳細報告，目前相關調查仍在進行中。

10/28 全台詐欺最新數據

