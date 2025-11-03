　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

▲▼小鵬匯天首條飛行汽車量產線落成。（圖／翻攝微博）

▲小鵬匯天首條飛行汽車量產線落成。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸小鵬汽車的生態企業廣東匯天航空航天科技有限公司今（3）日宣布，位於廣州的飛行汽車量產工廠試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，代表全球首條飛行汽車量產線落成，這也是全球首個利用現代化流水線進行飛行汽車批量生產的工廠。

《IT之家》報導，本輪試產的飛行器將用於試驗試飛，進一步驗證產品性能與工藝，為明年「陸地航母」的量產交付奠定基礎。

匯天官方介紹稱，工廠建築面積約12萬平方公尺，主要用於分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行器生產，滿產後年產能1萬台，初期年產能5000台，這也是全球首個具備「萬輛級」年產能的量產工廠。滿產狀態下，生產線每30分鐘可下線一台飛行器。

該工廠在製造工藝上實現了多項突破，規劃了複材、動力、連接、塗裝、總裝五大核心生產間及附屬設施。

▲▼小鵬匯天首條飛行汽車量產線落成。（圖／翻攝微博）

複材廠房負責生產飛行器機臂、槳葉和地板蒙皮等關鍵碳纖維複材零組件，滿產後將實現年產300噸，屆時，量產工廠也將成為全球最大航空碳纖維零組件製造工廠之一。

動力廠房負責製造為飛行器提供升力與控制的動力套件，確保安全可靠飛行；擁有全球首條動力套合裝檢測線，開創電驅與槳葉合裝的半自動安裝及全自動檢測的先河，將電驅和槳葉這兩個精密的核心組件合裝，從源頭上減少了動力套的誤差。

連接廠房採用航空領域獨有的鉚接與膠接等冷連接工藝，實現飛行汽車白機身合拼，既實現了機身的輕量化，又實現高精度、高強度連接。塗裝廠房採用全球第一條飛行體機身、零組件混線柔性高自動化率的噴塗流水線，使產品交付效率提升4倍。

總裝廠房是飛行器製造的最後階段，主要負責完成九大系統各部件的集成裝配、測試及品質檢查，確保最終產品符合設計要求和適航標準；採用全球首創的雲端智慧標定檢測技術，無需外接、無損互聯，全自動完成飛行器自駕功能、飛控導航、重量質心的檢測標定。

▲▼小鵬匯天首條飛行汽車量產線落成。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兩岸明星婚+1！李鴻其認愛2年娶《浪姐》女星
日舞者來台「飯店房內東西全被偷」！網：真的丟臉
快訊／媽媽宣告不治　台中母女雙亡
快訊／裝冷氣18F墜落！　當場慘死
LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘
川普下令重啟核試！　驚曝中俄「地下核試驗」
快訊／媽媽溺殺2女兒　判決出爐
快訊／樂天遭爆「摳門養二軍」！球團3點澄清
謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

長沙網紅街商鋪裝潢坍塌「2女身亡」　鄰近商家曝：施工不專業

上海迪士尼「第一億位」遊客誕生　園區入口將增建第四座酒店

時隔183天！全紅嬋回歸首場賽「奪冠」打臉酸民　與陳芋汐差0.9分

間諜蒐集陸「親本種子」外運　別稱「農業晶片」掌握糧食基因密碼

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

異瞳白貓被抓去燉「龍虎鳳」　佛山餐廳：只是幫忙加工一下

湖北貨車「撞破2樓牆面」！車頭卡半空驚險畫面曝

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

長沙網紅街商鋪裝潢坍塌「2女身亡」　鄰近商家曝：施工不專業

上海迪士尼「第一億位」遊客誕生　園區入口將增建第四座酒店

時隔183天！全紅嬋回歸首場賽「奪冠」打臉酸民　與陳芋汐差0.9分

間諜蒐集陸「親本種子」外運　別稱「農業晶片」掌握糧食基因密碼

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

異瞳白貓被抓去燉「龍虎鳳」　佛山餐廳：只是幫忙加工一下

湖北貨車「撞破2樓牆面」！車頭卡半空驚險畫面曝

日54歲警高架橋「處理車禍」失足墜谷！　滿身血慘死

國道飆161km挨罰1萬6　他提「緊急避難」訴訟遭駁回　

兩岸明星婚+1！李鴻其認愛2年娶《浪姐》女星：彼此不可替代的人

快訊／美西線運價漲、美東線運價跌　航程差約14天運價卻拉平

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

沈鈺傑爭取二軍福利遭降調？樂天澄清：並非事實

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

拒當菸大頭！花蓮有獎徵答中獎名單出爐　100名學生獲超商禮券

妻摔倒他急返家...時速104km挨罰提訴願　法官：應打119非飆車

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

貨車撞破2樓牆面！車頭卡半空畫面曝

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

陸女護理師遭割喉！男友載屍閒晃1小時

陸高官沉迷網路遊戲　遭開除黨籍、公職

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

華爾街日報：川習會後　美企續將產線移出中國

更多熱門

相關新聞

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

大陸新能源車業分支「飛行汽車產業」再創里程碑，小鵬匯天最新一代分體式飛行汽車「陸地航母」12日在阿拉伯聯合大公國杜拜完成海外首次有人駕駛公開飛行，還與中東部分國家企業簽署600台訂購協議，創下大陸飛行汽車出口最大批量訂單紀錄。

小鵬汽車新AI電動轎跑P7大陸上市

小鵬汽車新AI電動轎跑P7大陸上市

小鵬高端電動車印尼開始量產交付

小鵬高端電動車印尼開始量產交付

小鵬「飛行汽車」明年量產　但僅一半上天

小鵬「飛行汽車」明年量產　但僅一半上天

小鵬分體飛天汽車CES展亮相

小鵬分體飛天汽車CES展亮相

關鍵字：

小鵬飛行汽車

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面