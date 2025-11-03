全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

▲小鵬匯天首條飛行汽車量產線落成。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸小鵬汽車的生態企業廣東匯天航空航天科技有限公司今（3）日宣布，位於廣州的飛行汽車量產工廠試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，代表全球首條飛行汽車量產線落成，這也是全球首個利用現代化流水線進行飛行汽車批量生產的工廠。

《IT之家》報導，本輪試產的飛行器將用於試驗試飛，進一步驗證產品性能與工藝，為明年「陸地航母」的量產交付奠定基礎。

匯天官方介紹稱，工廠建築面積約12萬平方公尺，主要用於分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行器生產，滿產後年產能1萬台，初期年產能5000台，這也是全球首個具備「萬輛級」年產能的量產工廠。滿產狀態下，生產線每30分鐘可下線一台飛行器。

該工廠在製造工藝上實現了多項突破，規劃了複材、動力、連接、塗裝、總裝五大核心生產間及附屬設施。

複材廠房負責生產飛行器機臂、槳葉和地板蒙皮等關鍵碳纖維複材零組件，滿產後將實現年產300噸，屆時，量產工廠也將成為全球最大航空碳纖維零組件製造工廠之一。

動力廠房負責製造為飛行器提供升力與控制的動力套件，確保安全可靠飛行；擁有全球首條動力套合裝檢測線，開創電驅與槳葉合裝的半自動安裝及全自動檢測的先河，將電驅和槳葉這兩個精密的核心組件合裝，從源頭上減少了動力套的誤差。

連接廠房採用航空領域獨有的鉚接與膠接等冷連接工藝，實現飛行汽車白機身合拼，既實現了機身的輕量化，又實現高精度、高強度連接。塗裝廠房採用全球第一條飛行體機身、零組件混線柔性高自動化率的噴塗流水線，使產品交付效率提升4倍。

總裝廠房是飛行器製造的最後階段，主要負責完成九大系統各部件的集成裝配、測試及品質檢查，確保最終產品符合設計要求和適航標準；採用全球首創的雲端智慧標定檢測技術，無需外接、無損互聯，全自動完成飛行器自駕功能、飛控導航、重量質心的檢測標定。