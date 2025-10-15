陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單　中東客戶先訂600台

▲大陸飛行汽車在杜拜實現有人駕駛首飛並拿下600台的超級大單。（圖／翻攝中國日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新能源車業分支「飛行汽車產業」再創里程碑，小鵬匯天最新一代分體式飛行汽車「陸地航母」12日在阿拉伯聯合大公國杜拜完成海外首次有人駕駛公開飛行，還與中東部分國家企業簽署600台訂購協議，創下大陸飛行汽車出口最大批量訂單紀錄。

《中國日報》報導，小鵬匯天與阿聯酋（阿聯，下同）Ali & Sons集團、卡達Almana集團、科威特AlSayer集團及阿聯酋中華工商總會現場簽署合作協議，訂單總額預計於2027年交付。簽約儀式由中國駐迪拜總領事歐渤芊與多位迪拜王室成員共同見證。

飛行員在示範飛行中駕駛「陸地航母」沿波斯灣低空平穩飛行並成功降落，全程由阿聯民航局與杜拜民航局監管審核，官方認可其安全與合規性能。展示中，「陸地航母」完成自動分離與結合動作，吸引現場觀眾陣陣驚呼。

公開資訊顯示，「陸地航母」由陸行體與飛行器兩部分組成，陸行體長約5.5公尺、寬2公尺、高2公尺，採三軸六輪設計，可停入標準車位，後艙內置自動分合機構，可釋放或回收飛行器，並作為移動超充站隨時補能。飛行器採電動六旋翼雙涵道構型，機身與槳葉以碳纖維製成，搭配智能座艙與手動單桿／自動航線操控系統，大幅降低飛行難度。

大陸駐杜拜總領事歐渤芊表示，小鵬匯天首飛是中國低空電動載人飛行技術邁向國際的重要一步，「這不僅是商業突破，更是中國智造走向全球舞台的生動象徵。」

杜拜民航局官員Ali Ahmad Al Blooshi指出，中國在飛行汽車領域的技術優勢，將助力杜拜「空中通勤」藍圖加速實現，為全球低空出行提供「中國方案」。

小鵬匯天副總裁杜超稱，中東是公司全球化戰略的重要起點，該地區在創新與政策開放上具前瞻優勢，「我們期待成為當地未來城市交通生態的一部分。」

截至目前，「陸地航母」全球累計訂單已超7000台，其位於廣州的飛行汽車智造工廠於9月底竣工，具備年產萬台的生產能力，預計2026年正式投產，屆時，平均每30分鐘可產出一架飛行器。