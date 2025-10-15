　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單　中東客戶先訂600台

▲大陸飛行汽車「陸地航母」在杜拜實現有人駕駛首飛並拿下600台的超級大單。（圖／翻攝中國日報）

▲大陸飛行汽車在杜拜實現有人駕駛首飛並拿下600台的超級大單。（圖／翻攝中國日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新能源車業分支「飛行汽車產業」再創里程碑，小鵬匯天最新一代分體式飛行汽車「陸地航母」12日在阿拉伯聯合大公國杜拜完成海外首次有人駕駛公開飛行，還與中東部分國家企業簽署600台訂購協議，創下大陸飛行汽車出口最大批量訂單紀錄。

《中國日報》報導，小鵬匯天與阿聯酋（阿聯，下同）Ali & Sons集團、卡達Almana集團、科威特AlSayer集團及阿聯酋中華工商總會現場簽署合作協議，訂單總額預計於2027年交付。簽約儀式由中國駐迪拜總領事歐渤芊與多位迪拜王室成員共同見證。

▲大陸飛行汽車「陸地航母」在杜拜實現有人駕駛首飛並拿下600台的超級大單。（圖／翻攝中國日報）

飛行員在示範飛行中駕駛「陸地航母」沿波斯灣低空平穩飛行並成功降落，全程由阿聯民航局與杜拜民航局監管審核，官方認可其安全與合規性能。展示中，「陸地航母」完成自動分離與結合動作，吸引現場觀眾陣陣驚呼。

公開資訊顯示，「陸地航母」由陸行體與飛行器兩部分組成，陸行體長約5.5公尺、寬2公尺、高2公尺，採三軸六輪設計，可停入標準車位，後艙內置自動分合機構，可釋放或回收飛行器，並作為移動超充站隨時補能。飛行器採電動六旋翼雙涵道構型，機身與槳葉以碳纖維製成，搭配智能座艙與手動單桿／自動航線操控系統，大幅降低飛行難度。

▲大陸飛行汽車「陸地航母」在杜拜實現有人駕駛首飛並拿下600台的超級大單。（圖／翻攝中國日報）

大陸駐杜拜總領事歐渤芊表示，小鵬匯天首飛是中國低空電動載人飛行技術邁向國際的重要一步，「這不僅是商業突破，更是中國智造走向全球舞台的生動象徵。」

杜拜民航局官員Ali Ahmad Al Blooshi指出，中國在飛行汽車領域的技術優勢，將助力杜拜「空中通勤」藍圖加速實現，為全球低空出行提供「中國方案」。

▲大陸飛行汽車「陸地航母」在杜拜實現有人駕駛首飛並拿下600台的超級大單。（圖／翻攝中國日報）

小鵬匯天副總裁杜超稱，中東是公司全球化戰略的重要起點，該地區在創新與政策開放上具前瞻優勢，「我們期待成為當地未來城市交通生態的一部分。」

截至目前，「陸地航母」全球累計訂單已超7000台，其位於廣州的飛行汽車智造工廠於9月底竣工，具備年產萬台的生產能力，預計2026年正式投產，屆時，平均每30分鐘可產出一架飛行器。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市20多歲女遭「當街脫褲」拉扯！　她嚇壞放聲尖叫
獨／北車性侵狼身分曝！
女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了
在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會共同聲明
男大生繳不出1萬8學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應
竹北女童幼兒園溺斃！　現場畫面曝
國安局出手查「境外介入藍主席選舉」　YT帳號一半定位境外
輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單　中東客戶先訂600台

大陸海關查扣6萬張問題地圖：台灣標注錯誤「危害國家統一」

糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」　醫嘆：相鄰部位迅速潰爛

中國電動車降價出口　導致全球陷入「EV通縮」

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單　中東客戶先訂600台

大陸海關查扣6萬張問題地圖：台灣標注錯誤「危害國家統一」

糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」　醫嘆：相鄰部位迅速潰爛

中國電動車降價出口　導致全球陷入「EV通縮」

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　貢獻打點讓客場球迷靜默

ChatGPT終於「解禁」！成人驗證年底上線　情色內容全面開放

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

「211 餐盤」飲控卻瘦不下來　醫揭食材選擇3重點：香腸換豆乾

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

2025黑麵琵鷺保育季10／26登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵嚐海味

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

韓劇男神李相燁跨足直屏短劇！　5天點擊破3000萬

井口和朋遭歐力士戰力外有意來台發展　7年前曾接受葉君璋指導

獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

大陸熱門新聞

陸海關查扣6萬張問題地圖：誤國家統一

糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」

快訊／再出招！　陸商務部：制裁韓華海洋株式會社5家美國子公司

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

陸客泰國旅遊被強迫購物　導遊威脅：讓你回不了中國！

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國 人體蜈蚣...三面女童惹議

85度C關閉大陸多家門市

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

校方判賠！學生課上看恐怖片「被嚇到送醫」

中國電動車降價出口　導致全球「EV通縮」

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸 網驚：是劇毒短尾蝮蛇

為iPhone Air開路！ 陸三大電信商eSIM獲批許可上市

更多熱門

相關新聞

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」

台灣Volvo「折價殺很大超過40萬」

台灣Volvo 10月促銷很殺！針對熱門的油車、電動車均推出有感促銷，尤其XC40油車、EX40電動車等都有有感折價，最高幅度達42.1萬，XC40指定車型150萬就能入手！

杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

杜拜AMWC聚焦注射除皺安全　鼻尖、法令紋、嘴脣最危險

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

杜拜惡夢！女淪富豪馬桶吃穢物　魂斷異地

判決倒數！泰國前總理戴克辛突搭機離境

判決倒數！泰國前總理戴克辛突搭機離境

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉

關鍵字：

飛行汽車新能源杜拜中東合作中國智造迪拜阿聯

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面