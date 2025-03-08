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大陸 大陸焦點 特派現場

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大代表、廣東小鵬汽車科技有限公司創辦人何小鵬8日在「兩會」受訪時透露，小鵬汽車將於2026年量產交付有「陸地航母」之稱的「分體式飛行汽車」。

▼小鵬汽車創辦人何小鵬。（圖／翻攝CCTV）

▲▼小鵬汽車創辦人何小鵬參加兩會。（圖／翻攝CCTV）

何小鵬當天在兩會的「代表通道」受訪，他說，小鵬的願景就是探索未來出行，在城市內實現無人駕駛，在城市間看到低空飛行汽車，在工廠和社區能有機器人。

何小鵬強調，目前中國低空經濟正飛速前行，小鵬計劃在2026年量產、交付分體式飛行汽車「陸地航母」。

何小鵬還說，他們將汽車的操控跟AI的智能結合起來，重新開發基於飛行器的操控體系，能夠更安全便捷地操控，「期待中國的高科技產品早一天走向全球，帶給更多全球消費者。」

▼小鵬「分體式飛行汽車」已開啟預售。（圖／翻攝小鵬汽車）

▲▼小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天。（圖／翻攝小鵬汽車）

小鵬最早提出「飛行汽車」時，不少人都以為是可以飛上天的汽車，但概念圖曝光以後，才發現只是「陸地母體」（電動車）搭配「飛行器」（無人機）的組合，真正能飛上天的只有飛行器，車子還是留在地面上。

小鵬稱其研發的飛行汽車為「分體式飛行汽車」，又稱「陸地航母」，其「陸地母體」採用3軸6輪設計，長寬高分別為5.5公尺、2公尺、2公尺，搭載全域800V碳化矽高壓增程平台，續航里程超過1000公里；同時，該車支持在行駛和停車時為飛行器充電，最多可支持5到6次飛行。

「飛行器」部分，配備了270度全景雙人座艙，採用六槳六軸雙涵道設計，主體結構和旋翼均採用輕量化碳纖維材料，並支持可折疊收納。飛行器降落後，陸地母體可通過自動駕駛功能與分合機構與飛行器完成精準對接，實現無縫銜接的立體交通。

在駕駛資格上，「陸地航母」僅需C照即可駕駛，同時它也是全球唯一能裝下飛行器的汽車，以及唯一能將兩座飛行器裝入汽車後備艙的飛行器。「陸地航母」已於去年底開啓預售，單台售價不超過200萬元人民幣。

▲▼小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天。（圖／翻攝小鵬汽車）

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