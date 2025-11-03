　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傷害家人「粿粿要負大部分責任！」　他點出源頭：任何理由都是假

▲▼ 粿粿。（圖／翻攝自IG／meigo.c ） 

▲粿粿1日上傳17分鐘的影片，曝光婚姻內情。（圖／翻攝自IG／meigo.c ）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿1日則透過影片，自曝婚姻內情。「法老王」王至德律師發文表示，離婚之前的背叛行為就是不對，即便說自己很愛家人，但作為知名人物，醜聞都一定會留在網路上，所以這就是事情的源頭，若要說誰傷害家人，粿粿絕對要負大部分的責任。

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，婚姻就是一個契約，承諾會在離婚前忠誠於對方的契約，所以如果不愛了，就是離婚，即便對方不肯，也有很多方式可以操作，但是離婚前的背叛，就是不對的，任何理由都是假的。

王至德直言，粿粿說自己愛她的家人，但身為知名人物，一定會知道自己一旦有醜聞，一切就是會留在網路上，家人也一定會看見，既然如此，為什麼還要出軌？為什麼要做讓自己家人蒙羞的事情？

王至德認為，就算是因為其他因素，讓粿粿動了離婚的念頭，但在離婚前出軌，就是傷害家人的事情，而這也是事情的源頭，所以若要說傷害家人，粿粿也絕對要負大部分的責任。他也說，就算范姜彥豐在這段婚姻中有多不堪，但在離婚前的背叛就是背叛、欺騙就是欺騙，這沒什麼好，就算道歉了，該承受的還是要承受。

11/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傷害家人「粿粿要負大部分責任！」　他點出源頭：任何理由都是假

藝人范姜彥豐拍片控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿也透過影片爆哭道歉，夫妻各自揭露婚姻內幕，事件持續延燒中，在社群網站上掀起熱烈討論潮。今（3）日同是《全明星運動會》紅隊一員的曹佑寧出席活動，被問到相關問題也低調做出回應。

粿粿范姜彥豐王子邱勝翊王至德

