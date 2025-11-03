粿粿「家用負擔八成」吸到同情票！她拋出1疑問...網讚：很公正耶

▲粿粿1日發影片說明。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿1日則透過影片，自曝婚姻內情，並說家用大部分由她負擔。網紅陳沂對此表示，沒想到粿粿的聲明真的吸引到一些同情票，但今天性別互換的話，大家怎麼說？如果男生外遇後，說錢都是自己出的，大家應該還是會罵渣男吧？

粿粿1日透過影片表示，「這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因？從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」接著透露家用部分，是由她負擔六至八成，至於房子，頭期款由她付了八成，平常六成以上的房貸也有她支付，所以才會登記在她名下。

陳沂在臉書粉專發文表示，沒想到粿粿的聲明真的吸引到一些同情票，居然有人說，房貸、生活費都女生多出錢，男人這樣不行。但她想問，如果今天性別互換，大家又會怎麼說？如果外遇的是男生，結果男生出來說錢幾乎都是自己出的，大家一定還是狂罵渣男，甚至主張女生做家事、照顧小孩、為家庭付出很辛苦，男生付錢不是應該的嗎？

陳沂接著說，如果男生外遇，而老婆在小孩哭的時候，跑去拿降噪耳機，大家又會怎麼說？是不是說出錢了不起？顧小孩是女人的責任嗎？男人不會去幫忙嗎？

陳沂認為，如果要說性別不平等，她覺得這才是真正的不平等，社會要求男性賺錢、顧家，但部分女性卻什麼都想要，又不想要承擔責任，把自己放在弱勢受害者、做錯事也情有可原的位置。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「雖然我身為女性，但相當同意這篇，某些公主病患者凡事都以自己的利益為優先，身邊就有這樣的人」、「標準的講權利時就是女生，說義務時就是男生」、「換位思考不難」。還有網友直呼，「這一波我挺你+1（只限這波喔）」、「這件事你很公正耶」、「說得真中肯」、「講得真實在」、「這次真的講得很中肯」。